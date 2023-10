Man fynt meters hege fêstingmuorre út 18e iuw yn syn eftertún

In ynwenner fan it Siuwsk-Flaamske plak Philippine hat yn syn eftertún in meters hege fêstingmuorre út de achttjinde iuw fûn. De stiennen muorre waard by graafwurk ûntdutsen.

Erwin Jesterhoudt wie yn syn tún in fiver oan it útgraven, doe’t in grûnwurker mei in graafmasine op in bult stiennen stjitte. Hy fertelt oan Omrop Seelân dat er net wist wat er seach doe’t de graafmasine hieltyd mar trochgroef. “Ik wie mei stommens slein, it wie in folsleine ferrassing,” seit er “mar ik fielde ek fuortdaliks in soarte fan bernlike opteinens om’t ik yn ús eftertún wat bysûnders ûntdutsen hie.” Nei út útgraven die bliken dat de stiennen muorre sa’n fiif meter heech en tsien meter breed is.

Nei de fynst gie Jesterhoudt mei it histoarysk genoatskip fan Philippine op ûndersyk út. “De muorre wer bedekke mei grûn wie dêrtroch fansels gjin opsje mear”, seit er. Fia ferskillende kanalen, ûnder mear mei de Universiteit fan Utert en it Nasjonaal Argyf, hat er alderhande ynformaasje en kaarten fûn om efter it komôf fan de muorre te kommen.

Neffens Marc Buise, dy’t ekspert is op it mêd fan Siuwsk-Flaamske fêstingwurken, is de muorre ûnderdiel fan de fêstingwurken fan Philippine, dy’t yn it begjin fan de achttjinde iuw oanlein binne. It giet neffens him om in saneamde westlike stiennen bear. “De bearen wiene stiennen diken, ûnderdiel fan de ferdigeningswurken. Yn de muorren sieten ek slûzen”, leit er út. “Om oanfallen fan in mooglike fijân lestich te meitsjen, waarden grêften deromhinne ûnder wetter set.” De stiennen bearen hawwe boppe-op in puntfoarm, sadat it foar de fijân dreger waard om deroerhinne te rinnen.

Oan de eastkant fan Philippine is in ferlykbere muorre fûn, de saneamde eastlike stiennen bear. Neffens Buise binne in protte fan dat soarte fêstigingen yn ’e rin fan ’e tiid ferkocht, dêrnei sloopt of ûnder de grûn ferdwûn. “As minsken de stiennen ferkeapje koene, sloopten se de muorren.”

De útgroeven muorre foarmet no mei it eastlike part in ienheid. Jesterhoudt is fan doel om de muorre sa folle mooglik yn de orizjinele steat werom te bringen. It idee is om op Iepen Monumintedagen it publyk de gelegenheid te jaan om de stiennen bear te besjen, seit er. “Dat betsjut dat der balken oan de sydkant pleatst wurde moatte, dy’t der eartiids foar soargen dat fijanlike skippen net oanlizze koene.” En as it oan him leit, komme der boppe-op de muorre ek trije broekskuorren. Dat binne izeren pinnen mei kramtried deromhinne.

De kommende tiid sil in archeolooch de muorre fierder yn kaart bringe en wol Jesterhoudt sjen oft yn de tún noch oare parten fan de fêstingmuorre ferburgen lizze. “De skiednis makket diel út fan ús libben en makket no ek diel út fan myn tún.”

Boarne: Omrop Seelân