Lêzing skriuwer Vamba Sherif yn Deinum

Op snein 15 oktober 2023 is skriuwer Vamba Sherif te gast yn de Sint-Jan fan Deinum.

Vamba Sherif is berne yn Libearia en wennet al tritich jier yn Nederlân. Hy hat in stikmannich romans yn it Nederlânsk publisearre en skriuwt foar kranten. Yn syn lêste boek Ongekende liefde fertelt er syn libbensferhaal oan syn dochter Bendu.

Foar it skoft sil er in lêzing jaan, nei it skoft is der tiid foar in fraachpetear en foar fragen út it publyk wei.

Plak: Sint-Janstsjerke, Deinum

Datum: snein 15 oktober, 15.30 oere.

De tagong is fergees.