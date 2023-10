Lêzing oer de skiednis fan de Dokkumer Ie

Op freed 20 oktober om 20.oo oere wurdt yn de tsjerke fan Wyns in lêzing oer it ferhaal fan de Dokkumer Ie troch de iuwen hinne holden.



Sprekkers binne Jan van der Leij en Jan Faber. Hoe is de Ie ûntstien, en wêrtroch rint er op syn hjoeddeiske plak, sadat Tichelwurk, Burdaard en Snakkerbuorren har dêr ûntwikkelje koene? Hoe is de hjoeddeiske wetterlossing yn Fryslân fia de Ie ûntstien en wa wiene dêr ferantwurdlik foar? Hoe waard it needsaaklike baggerwurk útfierd? Wat is de ynfloed fan de Ie op it lânskip?

Net allinnich foar frachtferfier is de Ie wichtich, mar it wetter makket ek diel út fan de Fryske boezem. Dêrtroch hâlde de ynwenners fan Fryslân drûge fuotten. De sprekkers binne dêr wiidweidich yndûkt en besykje op boppesteande fragen antwurd te jaan.

Datum en plak: 20 oktober 20.00 oere yn de tsjerke te Wyns;

Ynrin: de tsjerke is fan 19.30 ôf iepen;

Tagong: 10 euro.