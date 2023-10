Kulinêre Waadwiken oan Fryske Waadkust en op eilannen

Visit Wadden organisearret mei it projekt ‘Waadgastronomy fuortsterket Wrâlderfgoed’ de twadde edysje fan de Kulinêre Waadwiken. Dit jier dogge 54 restaurants út it hiele Waadgebiet mei oan dat kulinêre evenemint. It Fryske Waadgebiet hat mar leafst fjirtich restaurants dy’t dielnimme. De Kulinêre Waadwiken wurde fan 21 oktober oant en mei 26 novimber 2023 holden.

De Kulinêre Waadwiken drage by oan it ambisjeuze doel om de duorsumste bestemming fan Europa te wurden. De bydrage fan de restaurants sit yn it gebrûk fan lokale (en faak biologyske) produkten. It Waadgebiet hat in rike kulinêre tradysje en de wiken drage by oan it wurdearjen fan Waadprodukten, sawol yn restaurants as by minsken thús.

Lokale smaken op it menu

“Wy ferjitte soms hokker moaie produkten gewoan yn ús eigen gebiet groeie. De smaken binne bysûnder troch de sâlte ûndergrûn, dy’t men yn de rest fan Nederlân hast net fynt. Troch mei lokale produkten te sieden ferleegje de dielnimmende restaurants harren ekologyske fuotleast. Se hawwe koartere transportôfstannen, sjogge nei de komôf fan de yngrediïnten en drage by oan de lokale ekonomy. Al mei al: it is de heechste tiid dat Waadprodukten wer yn it middelpunt fan de belangstelling komme te stean”, seit Enno Lieder, kok en projektmeiwurker fan it projekt ‘Waadgastronomy fuortsterket Wrâlderfgoed’.

Goed fyftich dielnimmende restaurants

Ferline jier diene tritich restaurants oan de Kulinêre Waadwiken mei, dit jier is Visit Wadden bliid oan oankundigje te kinnen dat it tal opskaald is nei mear as fyftich, wêrûnder twa stjerrerestaurants. Dat yllustrearret de groeiende wurdearring fan sjefs foar lokale Waadprodukten en harren tawijing oan it behâld fan de unike smaken fan it gebiet.

Fjirtich restaurants Frysk Waadgebiet

By de Fryske Waadkust lâns en op ’e eilannen dogge mar leafst fjirtich restaurants mei. Alle oare restaurants binne te finen oan de Waadkunst fan Grinslân, Noard-Hollân en Teksel. In folsleine list fan dielnimmende restaurants is beskikber op ’e webside fan Visit Wadden: www.culinairewaddenweken.nl. Fia dy wei is ek in grut tal menu’s foar thús beskikber en wurde der ferskate kulinêre rûten troch it Waadgebiet oanbean.