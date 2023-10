Krekt útkommen: ‘Sirkelgong de see’

Reisferhalen fan in seeman

By útjouwerij Wijdemeer is krektlyn Sirkelgong de see útkommen, in bondel reisferhalen fan Jaap de Jong. De skriuwer is seekapitein en wend om op syn reizen goed om him hinne te sjen. Yn syn ferhalen siket er hieltyd om it gruttere ferbân efter syn aventoeren. De rêding fan boatflechtlingen is ek it ferhaal fan de kolonisaasje, in oanfarring yn de East-Sineeske See is ek in ferhaal oer de opkomst fan Sina. De ûntwikkelingsproblematyk en klimaatferoaring komme yn byld as er in sleepboat ôfleveret yn Beira. Tichter by hûs makket er by de seedyk lâns in spirituele syktocht dy’t yn Harns begjint en yn Hantum einiget, en dy’t de fraach by him opkomme lit: ‘wat is hjir eins eigen en wat is frjemd?’ Yn it ferhaal ‘To sea or not to sea’ ferbynt er syn earste seereizen mei beskôgingen oer it seemanskip. It lêste ferhaal fan de bondel, oer de Suderpier in Harns, makket de sirkelgong folslein.

Jaap de Jong waard yn 1953 berne te Balk, dêr’t de Sleattemer Mar it earste wide wetter wie dat er seach. Hy helle yn 1976 syn skipfeartdiploma foar stjoerman op de fiere seefiskerij yn Urk. Letter bedarre er op coasters. Sûnt 1997 fart er as kapitein op in ferskaat oan lytse seeskippen foar in Nederlânske werf dy’t oeral op ’e wrâld skippen bout.

Oer de see en seehavens kamen al earder boeken fan him út. Yn de santiger en tachtiger jierren publisearre er ek trije dichtbondels.

Boekgegevens

Jaap de Jong, Sirkelgong de see

Fersoarging: Gert Jan Slagter (omslach) en Richard Bos (binnenwurk)

Paperback, mei twa kleurkaternen, 112 siden, priis € 19,50