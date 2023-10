Konsert fan Gerard & Compagnie yn Doarpstsjerke Huzum

Gerard & Compagnie spilet al sa’n 25 jier folkmuzyk út de smeltkûpe fan kultueren, dy’t de Feriene Steaten fan Amearika hjit. Akoestyske muzyk oer de leafde, it libben, lijen, wurk, hertstocht, dea, humor en mankelikens. Op freed 13 oktober 2023 fan 17.00 oant 18.00 oere spilet it trio yn de Doarpstsjerke Huzum.

De groep makket dan in kar út syn grutte repertoire: ûnder oaren nûmers út harren weavers- en three-of-a-kindrepertoire, lieten fan Stephen Foster en lieten út de Amerikaanske boargeroarloch.

Gerard & Compagnie bestiet út:

• Gerard Nijborg: sang, gitaren, banjo’s, mandoline

• Lieuwe Koster: sang, gitaren, mandoline, mûlharmoanika

• Alco Hoogcarspel: sang, fioele, mandoline, mandola, bouzouki.

Hoewol’t de konserten yn de searje ‘Muzyk +’ fergees tagonklik binne, wurdt in frijwillige bydrage foar de musisy tige op priis steld.

Wa’t op tiid komt, kin in moai plak útsykje. By de tsjerke is net folle parkearromte. Besikers kinne – op rinôfstân en fergees – parkearje op it romme parkearterrein tsjin de Intratuin oer (súdside Tynjedyk).

Ynljochtingen binne te krijen fia dorpskerkhuizum@gmail.com. Mear ynformaasje is te finen op www.dorpskerkhuizum.nl, www.facebook.com/dorpskerkhuizum en gerardencompagnie.nl.