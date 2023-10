‘Kiespijn’ lit swevende kiezer net falle

De ferkiezingen komme der wer oan, dat it is wer tiid foar Kiespijn: de ferkiezingskwis fan Nederlân. Diederik Ebbinge loadst de (swevende) kiezer, de fjouwer sneinen foar de ferkiezingen en de sneins dernei, by de ôfgrûnen fan it politike lânskip lâns.

Diederik Ebbinge: “Kiespijn is it iennige plak dêr’t lofts en rjochts inoar rjocht yn ’e eagen sjogge, sûnder inoar nei it libben te stean. Dat is ek wat wurdich!” As reedlik middenman wrakselet er him troch de ferkiezingsprogramma’s en -kampanjes, en wurde de partijpunten en de nije premierkandidaten ûnder de loep nommen. De ferkiezingen binne dit jier spannender as ea mei nije partijen en in nije premier. Nij dit jier by Kiespijn is publyk. De swevende kiezer wurdt útnûge yn de studio om de striid tusken rjochts en lofts fan tichteby mei te meitsjen en in eigen stim te finen.

De politike panelkwis wurdt spile mei twa (fansels folslein objektive) ploegen ‘lofts’ en ‘rjochts’, lykas foarhinne ûnder lieding fan Hanneke Groenteman en Rutger Castricum. Yn ferskate omgongen wurde de oanfierders en de fjouwer wykliks wikseljende gasten hifke op harren politike kennis fan it ferkiezingssirkus 2023. Yn ’e earste ôflevering binne dat by Rutger yn Team Rjochts: Olcay Gulsen en Frits Huffnagel en by Hanneke yn Team Lofts sitte: Dolf Jansen en Annefleur Schipper.

De kwis draait net inkeld om kennis, mar ek om goed rûze kinnen. Wat is typysk lofts en wat is typysk rjochts? Is it typysk lofts om tsjin de monargy te wêzen en typysk rjochts om hurd ride te wollen? Is it lofts om gokken op ynternet te ferbieden en tige rjochts om kearnsintrales bouwe te wollen? Kin men foar in ferbod op flugge moade wêze, mar tsjin de fleantaks?

Dat en mear wurdt ek dit seizoen wer ûndersocht en analysearre troch Gijs Rademaker, dy’t yn alle ôfleveringen ferskillende kwestjes peile en tsjutte sil.

Kiespijn wol de swevende kiezers mei beide fuotten op ’e grûn sette, sadat se fol selsbetrouwen op 22 novimber it stimhokje binnenstappe.

Utstjoering Kiespijn: snein 29 oktober om 20.15 oere by de NTR op NPO 3.

Besjoch in foarfilmke: