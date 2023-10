Jier ekstra wissichheid foar 36 Fryske kulturele ynstellingen

Provinsje Fryslân ferlinget de subsydzje fan 36 kulturele organisaasjes yn Fryslân mei in jier, oant en mei 31 desimber 2025. De hjoeddeistige subsydzjeregeling musea & keunstynfrastruktuer, dêr’t de measte fan dy ynstellingen no út finansiere wurde, rint op 31 desimber 2024 ôf. It provinsjebestjoer jout de oanbelangjende ynstellingen dêr in jier ekstra wissichheid mei. Dat jout romte om it ferfolch op de subsydzjeregeling goed oanslute te litten op it nije kultuerbelied foar de perioade fan 2025-2028.

De no subsidiearre ynstellingen krije de gelegenheid in subsydzje foar it jier 2025 oan te freegjen, op itselde nivo as se no hawwe. It giet dêrby om likernôch € 9,5 miljoen. Dat is foar in breed skala oan ynstellingen: musea, festivals, teäter- en dûnsselskippen, ynstellingen dy’t wurkje mei talintearre jongelju, ensfh.

It brede ferhaal fan Fryslân

It kolleezje fan Deputearre Steaten set yn op in robúste basisynfrastruktuer foar kultuer dy’t it brede ferhaal fan Fryslân fertelt. Deputearre Sijbe Knol: “Wy fine it wichtich dat de ynstellingen foar 2025 wissichheid hawwe, wylst wy oan de fierdere ynfolling fan it kultuerbelied wurkje. Dy ynstellingen binne belangryk foar de mienskip en fertsjinje dat foar harren goede wurk.” DS hat it foarnimmen om de subsydzjes fan 1 jannewaris 2026 ôf opnij fia ien of mear regelingen te jaan.