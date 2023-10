Janna’s fotoferhaaltsjes (1)

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by.

Lykje minsken op kij?

Wy minsken steane hiel fier fan ús wylde foarâlden ôf. Eins binne wy in soarte fan húsdieren. Wy komme ommers amper bûtendoar en fine it al gau te kâld of te wiet. En wy ite in soad produkten dêr’t de minsken fan eartiids gjin iten yn sjoen hawwe soene.

Neffens my lykje minsken dêrom mear op kij as dat se tinke.

In trochsneed nijmoadrige ko hâldt it yn it wyld ek net lang út. Sy hat in soad soarch nedich en wit bygelyks net iens hoe’t se weidzje moat.

Nee, echt net!

Se hat nea leard hoe’t se gersspruten mei de tonge fêstpakke moat en dan loslûke. Se kuieret de hiele dei op betonroasters om. Har boer hellet it gers fan it lân. Hy meant it, bringt it nei de stâl en smyt it foar har op it foerpaad del. De ko hoecht it allinnich mar nei binnen ta te skowen.

Fynsto dat in nuvere saak?

Wês dan earlik. Hoelang kinsto sûnder winkel yn ’e buert?