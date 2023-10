Jan Schokker: Ulepartij

Kollum

Se binne der wer.

In hiel skoft haw ik se net sjoen, mar no sitte se wer op har prachtplakje yn ’e deselde moaie hege krystbeam fan buorman as doetiids en dan ek noch op deseldige tûke. Oare kant it fytspaadsje, neist ús hûs.

Ik haw it oer dy twa ûlen, de iene ljochtgriis, de oare om it brunige hinne en sa brimstich wol as in Maarten van Rossem. Ik haw se suver mist, ús beide prottelpotsjes. Net allinne omdat se sa folslein unyk yn wêzen en dwaan binne, mar foaral omdat we mei ús trijen foarhinne aardich wat te petearjen hiene oer guon minsklike gewoanten en boppe-al oer de polityk. Aha, soe dat it wêze, dat se ynienen wer de bewenning opsykje? Ik soe it beide fûgels freegje kinne, mar fan ’e moarn woene se ek al neat sizze. Hat it dochs myn ferbylding west dat ik doedestiids werklik mei dy frjemde fûgels praat haw?

Mar lokkich, de grize hear ik tsjin ’e brune sizzen: ‘Sjoch, datselde kromme mantsje wennet hjir noch hieltiten. En do tochtst dat er al ûnder in beam lizze soe.’

‘In stien.’

‘Och ja. Woest him wat freegje, net?’

De brune lûkt ien eachlid omheech en draait de holle wat myn kant út.

‘O dy? No nee, lit mar. Dy hat der gjin doel oer, hy stimt oan ’e ferkearde kant fan it spektrum.’

De brune draait de holle wer rjocht nei foaren en klapt de eachlidden ticht. De grize spat op: ‘Dat witsto net, dat kinst oan it bûtenwurk noait in kear sjen.’

‘Lear my de minsken kennen,’ smûcht de brune ûle.

De grize hipt in tûke leger, sjocht my ûlich oan en freget frij direkt:

‘Wat stimme jo meikoarten?’

‘Allinne myn gitaar,’ sis ik. Op ’e tiid kin ik soms aardich ôfdreage wêze.

‘Wat flau!’

Teloarsteld yn myn aai mei sâlt, wipt de grize wer in tûke-etaazje omheech.

‘Hy nimt dy net serieus,’ seit er tsjin de brune. ‘Wat in argewaasje dochs by sa’n keardel.’ Mar miskien tink ik allinne mar dat er dat seit.

‘Ik sil it taljochtsje,’ sis ik gau. Se sitte dan wol op in heger nivo, mar wy moatte wol kontakt hâlde.

‘Ik haw altyd op in reedlike middenpartij stimd. Bin wol ris frjemd gien nei links en ien kear sels oer rjochts, mar dat fielde neitiid noch minder goed. Us heit, en ús mem navenant, stiene altyd trou achter Joop den Uyl en dy syn reade fûgels, en myn bruorke stimde PSP, inkeld om dat bleate frommes tusken it stamboekfee, mar ik…’‘Net dwaan!’ ropt de grize ûle.

‘Wat net?’ wol ik witte.

‘Wy hearre it al,’ ropt de grize, ‘jo nimme sa’n lange oanrin om ús te sizzen wêrom’t jo dizze kear nét stimme sille, mar sokssawat wolle wy hjoed no krekt net fernimme.’

‘Nee, fansels net. Jo móátte stimme! En dêrmei út!’ seit de brune krekt sa wis. ‘Tink derom, by need stimme jo sels dan mar PvdA, krekt as jim heit-en-dy.’

Ik sil opspatte, want blinders, moat ik my it paad wize litte? Nee en nochris nee, net troch in eigensinnige stimmewizer en noch minder troch in steltsje ûlen. De brune ûle hipt no ek in tûke leger en blêret sa fûl as in woke foaroanman fan in fakbûn avant la lettre út de jierren sechstich: ‘Stímme is in rjócht! Wat sis ik? It is jins morele plicht! Der is kar genôch, foaral dit jier, want wat binne der net in soad, ek nije, partijen! De âlde meuk politisy is fierhinne fuort. Nije omloop, nije kânsen. It liket hjir trouwens wol as fynt elke beweging fan dit lân elk jier yn ’e polityk in splinternije eigen terapy út.

‘Ik hâld my de lêste tiid hielendal net mear mei polityk dwaande,’ sis ik, ‘ik bin ôfheakke. Ik ergerje my allinne mar. Se debattearje net, se skelle. Der is gjin ûnderling betrouwen, totaal gjin respekt en ik haw it gefoel dat se der net foar ús sitte, mar mear foar harrensels. Ik bin der klear mei, it leit te fier by my wei, lit de jongerein him der mar drok oer meitsje. It giet úteinlik foaral om harren.’

‘Jo binne of jo fiele jo ôfskreaun, of sa?’ freget de brune.

‘Och heden nee hear, mar der binne te folle moaie dingen yn it libben om dy troch it tryste skaad fan argewaasje ôfdekke te litten.’

De grize ûle smûcht: ‘Ik soe hast ‘amen’ sizze, mar doch it net.’

De brune is lilk. ‘Wat in dramatyske flauwekul. Wat in lytsboargerlike jeuzelerij! Jo kinne dochs fleurich in moai read krúske sette op in list yn jim prachtich demokratysk doarpshûs en dan krûpe jo dochs noflik werom yn jo eigen siichfrij tichttimmere hokje?’

Ik begryp de brune net. ‘Stimme en dan de holle wer tusken de fearren lûke? Dat is in leffe fariaasje op alâlde strúsfûgelpolityk.’

De brune suchtet djip en sjocht ûnder syn fearen op syn klokje.

‘Kom,’ seit er tsjin syn grize maat, ‘dizze beam is ús beam net mear. Wy moatte heechnedich wer wat ûleballen folje. Moaie dei fierders.’

En dêr fleane se fuort en hjir stean ik dan. Makket it noch út om te witten by hokker politike partij tsjintwurdich de meast(e) wize ûlen sitte?