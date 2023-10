Jan Bosgraaf:  Wa’t sûnder sûnde is …

Kollum

Nee, jo hoege it Bibelferhaal oer de frou dy’t bûten de stringen stapte net te kennen om mei de siswize ‘Wa’t sûnder sûnde is, dy smyt de earste stien’ op ’e hichte te wêzen. Elkenien ken de betsjutting dêrfan. Lykas ek fan de siswize ‘Men kin altyd wol in stôk fine om in hûn te slaan.’ Spitigernôch bart dat lêste om it hurtsje. Net sasear letterlik, al hat de oerheid biterige hûnen wol yn ’e kikert. Nammerste mear bart it figuerlik. It giet dan net om hûnen, mar om minsken. As immen kwea dwaan of krityk jaan wol, fynt er altyd wol in reden. It is in soarchlik ferskynsel, dat him aloan foardocht yn ús maatskippij. It jongste foarbyld is it gedoch yn ’e Partij voor de Dieren oer it hâlden en dragen fan de foarsitter fan de Twadde Keamerfraksje. Dy soe bûten har boekje en oer grinzen hinne gien wêze. Undersyk troch ‘juristen en saakkundigen’ fan bûten ôf wiisde lykwols út dat hja neat ferkeards dien hie.

Dêr docht op ’e nij út bliken, dat tsjinstanners altyd út te skeakeljen binne troch te bewearen dat se oer de skreef gien binne, immens yntegriteit skeind of foar sosjale ûnfeiligens soarge hawwe. Stik foar stik binne it stekwurden om immen swart te meitsjen, oft it terjochte is of net. De ‘slachtoffers’ (net sa’n tapaslike kwalifikaasje sjoen wat der yn ’e wrâld bart) fan sokke swartmakkerij binne al lang net mear op ’e fingers fan ien hân te tellen. Hast altyd is it immen fan kwizekwânsje: in bestjoerder, in politikus, in presintator, in skriuwer, immen yn it ûnderwiis, yn de sport, yn in iepenbiere of tsjerklike funksje en neam mar op. Elk kin wol in stikmannich nammen ynfolje.

Der giet hast gjin dei foarby of … Ho! No net oerdriuwe. Der giet hast gjin wike foarby of der komt wol wat oer yn it nijs. It is dúdlik dat men sels namleas foar it soad opskuor soargje kin troch immen eat oan te wriuwen dat der neffens de algemien hearskjende noarms en wearden net op troch kin. It makket net út oft it koartlyn bard is of tsien jier of noch langer lyn. De wize wêrop’t de media der boppe-op springe en der wiidweidich gewach fan meitsje, is gewoan ferbjusterjend. Fan de sjoernalistike regel ‘hearre en wjerhearre’ liket alhiel gjin sprake te wêzen. Oare organisaasjes ûntliene dêroan sa’t it liket it rjocht om fuortdaliks ek mei in miening of oardiel klear te stean. Dêr sit in grut gefaar yn. Want fan hearren en sizzen liicht men no ienkear it meast.

Feitliken is de persoan yn kwestje dêrtroch al feroardiele foardat it bewiis der is. Dat giet dan wol net sa mâl as yn it Bibelferhaal, want neffens de wet fan Mozes soe dy frou stiennige wurde moatte. Wat lykwols net barde. Dat ta gerêststelling fan dejinge dy’t dat ferhaal net ken. Mar trochstrings wurdt de beskuldige al oan ’e kant skood ear’t der mei in ûndersyk úteinset wurdt. En komt der in ûndersyk, dan duorret it ivich lang ear’t der útslútsel komt. It ûndersyk nei it hâlden en dragen fan de fraksjefoarsitter fan de Partij voor de Dieren is wat dat oangiet in útsûndering op ’e regel. As út sa’n ûndersyk dúdlik wurdt, dat der neat bard is dat net doocht, en it dus in stoarm yn in glês wetter blykt te wêzen, dan hellet dat amper it nijs, om’t it gjin sensaasje is. Nei de persoan dêr’t it om giet, wurdt lykwols de rest fan syn of har libben mei skeane eagen sjoen.

It is fansels in goede saak dat misstannen, yn hokker foarm dan ek, oan ’e kaak steld wurde. Dêr kin gjin misbegryp oer bestean. Mar soe it, om te begjinnen, net better wêze as der wat minder oerdreaun reagearre wurdt op anonime berjochten oer mooglike misstappen en útgliders fan minsken yn ús maatskippij? Want dat hat in soad wei fan it smiten fan de earste stien.