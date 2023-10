It Palestynske drama as ekskús foar anty-Israel retoryk

Ynstjoerd

Ofrûne saterdei skreau Jehannes Elzinga in opinystik oer “it Palestynske drama”, nei oanlieding fan de aktuele situaasje yn Israel en Gaza. Ik ha it stik mei ferbjustering lêzen, want der steane tal fan ûnwierheden yn. Ik wol yn dit skriuwen dêrom graach it ien en oar rjochtsette en de oare kant fan it ferhaal in stim jaan.

De hear Elzinga hat gelyk dat it libben foar in soad Palestinen yn Gaza in drama is. Troch it skrikbewâld fan Hamas sit de Palestynske befolking yn Gaza al jierrenlang yn ’e misêre. Frjemdernôch krije in soad minsken net earder moederaasje mei de Gazanen as wannear’t se Israel de skuld jaan kinne.

It moat sein wurde: in ferskil yn de reaksjes fan dy minsken is ditkear wol dat der, foardat de krityk utere wurdt, dochs ek in bytsje meilibben mei Israel toand wurdt. Troch de grouwélige slachtpartij dy’t op 7 oktober troch Hamas-terroristen ûnder ûnskuldige Israelys oanrjochte waard, ha je yn wêzen ek gjin oare kar. As dat foarbehâld makke is, kinne je wer as fanâlds losgean op Israel. Israel hat der by einsluten sels ek wol wat om frege, net?

Dyselde teneur wurd ik yn it stik fan Elzinga gewaar. Om it wisse foar it ûnwisse te nimmen hellet er de situaasje yn it Westjordaanlân, ek wol Judeä en Samaria neamd, ek noch efkes oan. Ik ha sels yn it gebiet west en kin jo fertelle dat de situaasje dêr folslein oars is as yn Gaza. Mar je hoege der fansels net west te hawwen om neigean te kinnen hoe’t de feiten derhinne lizze. It is wichtich om te melden dat hast alle Palestinen yn it Westjordaanlân ûnder Palestynsk bestjoer libje, lykas ôfsprutsen yn deselde Oslo-akkoarten dêr’t Elzinga nei ferwiist.

Elzinga liket ek in selektyf ûnthâld te hawwen as it oer fredesbesprekkingen tusken Israel en de Palestynske Autoriteit giet. Yn 2000 die de Israelyske premier Ehud Barak ûnder tafersjoch fan de Amerikanen op Camp David in fredesfoarstel oan de Palestynske lieder Yasser Arafat. It foarstel omfette de oprjochting fan in Palestynske steat op likernôch 92% fan it Westjordaanlân en 100% fan Gaza, mei East-Jeruzalim as haadstêd. Sa’n bytsje alle easken fan de Palestinen waarden dêrmei ynwillige, mar ta lilkens fan de Amerikaanse presidint Bill Clinton woe Arafat it foarstel net iens as basis foar fierdere ûnderhannelingen brûke. Kwealik twa moannen letter begûn de Twadde Intifada, dêr’t mear as 1000 Israelys by fermoarde waarden troch Palestynske terroristen.

Werom nei de aktualiteit. Elzinga brûkt yn syn stik in pear betiizjende begripen. Hy skriuwt oer Joadske soldaten tsjin Palestinen. Yn werklikheid giet it om Israelyske soldaten tsjin Hamas-terroristen. Dat is in grut ferskil. Israelyske soldaten kinne neist Joadsk nammentlik ek Arabysk, Druzysk of Bedoeynsk wêze. Ut ûndersyk docht fierder bliken dat in mearderheid fan de Arabyske ynwenners fan Israel (likernôch 1,5 miljoen yn totaal) de striid tsjin Hamas stipet. Yndie, de striid tsjin in terroristyske organisaasje fan wa’t de lieders der as grutte skiters in lúks libben yn Katar op neihâlde, net hindere troch ek mar in bytsje ynteresse yn har eigen befolking yn Gaza.

Elzinga hat gelyk dat yn Gaza in drama syn beslach kriget. Mei it iensidich oanwizen fan Israel as oarsaak fan dat drama helpt er de Gazanen lykwols fan de rein yn de drip. Wêr is syn lilkens oer it feit dat Hamas skoallen, sikehuzen en moskeeën brûkt as lansearbasis foar raketten, dêr’t nammers ûnderwilens hûnderten fan yn Gaza sels telâne kommen binne? Wêrom neamt Elzinga net dat Hamas syn befolking as minsklik skyld brûkt en boargers soms sels tsjinhâldt om te flechtsjen nei in warskôging fan de Israelyske loftmacht? En wêrom stelt er gjin fragen by it folslein ûntbrekken fan ferantwurde liederskip yn Gaza, dêr’t Israel him yn 2005 iensidich en sûnder betingsten út weromluts yn de hoop om der frede foar werom te krijen? Sels de moard op seis miljoen Joaden wit Elzinga der noch by te heljen wannear’t er de steat Israel beskuldiget fan genoside op in befolking dy’t yn de ôfrûne 23 jier in groei fan 100% koe (fan 1,1 miljoen Gazanen yn 2000 nei 2,2 miljoen yn 2023).

Ik leau net dat de hear Elzinga kwea yn ’t sin hat, mar it is wichtich om it hiele ferhaal te fertellen en feit en fiksje útinoar te hâlden. Alhielendal yn dizze tiid, dêr’t antysemitisme – foar in part as gefolch fan de situaasje yn Israel en Gaza – heechtij yn fiert. In Joadske skoalle yn Amsterdam hat de doarren slute moatten omdat de feiligens fan studinten en it personiel net waarboarge wurde kin. It Sintraal Joadsk Oerlis wit dêrneist te melden dat yn alle gefallen seis Joadske bern fan skoalle feroare binne, om’t se mei de Hitlergroet begroete waarden en útskolden waarden foar “kankerjoad”. Boppedat wurdt by pro-Palestynske demonstraasjes ornaris oproppen ta de ferneatiging fan de steat Israel, en sa kin ik noch wol efkes trochgean. Sels yn myn persoanlike omjouwing krij ik al kommentaar op de Joadske symboalen dy’t ik sichtber draach.

Sa út en troch binne der mominten dat je kleur bekenne moatte. Dy kleur hoecht net yn te hâlden dat je it iens binne mei alles wat it Israelyske regear docht, mar je kinne wat no geande is net bagatellisearje of relativearje troch de skuld nei beide kanten te skowen. Hamas is it ultime kwea en it iennichste paad nei frede bestiet út it folslein útskeakeljen fan Hamas en syn oanhingers.

It folksliet fan Israel, “התקווה” (Hatikva, De Hoop), bringt my by de ein fan myn skriuwen. Ik sprek de hoop út dat it offinsyf fan Israel geunstich ferrinne mei en dat der gau wer rêst yn Israel en Gaza ûntstean mei. Sa sprek ik ek de hoop út dat der in ein oan it antysemitisme hjir yn de westerske wrâld komme mei. As lêste sprek ik de hoop út dat Israel en de Palestinen in manier fine sille om foar ienkear en altyd yn frede en frijheid mei-inoar te libjen. Ik sitearje rûch in pear rigels út it folksliet: “Dy hoop is noch net ferlern, dy 2000 jier âlde hoop, om frij te wêzen yn it lân fan Sion en Jeruzalim.”

Ik slút ôf mei de wurden: “עם ישראל חי”. Am Yisrael Chai. It folk Israel libbet.

Pieter de Zwart, Damwâld