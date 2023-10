In ‘ûndûbeldsinnige’ Fryske identiteit kin ek in hiel positive rol spylje

Skôging

Fansels, dêr hat Anne-Goaitske Breteler gelyk oan. It idee fan in Fryske identiteit is mar foar in part ynklusyf. Elk minske hat mear as ien identiteit. Ik bin in man, ik bin in heit en pake, ja, wat net? Mar ik haw my nea bekroade om wat de Fryske identiteit eins krekt is. Dat is ek ûnmooglik om út te finen. Ik nim allinnich waar dat dy identiteit bestiet en dat ik dêr, troch in kombinaasje fan faktoaren, diel oan haw. Mar it identiteitsgefoel dat Anne-Goaitske bygelyks as studint yn Hollân hie, ken ik hielendal net. Ik haw yn “Hollân” wurke, myn hiele skoanfamylje is sa Amsterdamsk as it mar kin. Mar ik haw bûten Fryslân nea oanstriid hân om kontakt mei Friezen te sykjen. As ik immen “yn ’e frjemdte” Frysk praten hearde, rûn ik gau fierder. Ik haw nammentlik op grûn fan myn (histoaryske) weardegong en ûndersyk in hiel oar byld fan de Fyske identiteit. Dat byld is tinklik net neffens de realiteit. Mar dat is mei bylden fan identiteit altiten sa. Ek it byld fan Anne-Goaitske is, al liket it miskien sa, net neffens de realiteit. Bylden fan in identiteit binne altiten idealistysk. Dat wol sizze: opboud neffens in idee dat de beskôger sels dêrfan hat. Dat is mei de Fryske identiteit ek sa. Mar dy identiteit op himsels bestiet wol deeglik.

It is ek wier dat dat in “imagined community” (Benedikt Anderson) is, mar wol mei in wurkingskrêft dy’t prinsipieel oars is as dy fan in “autofanaat” of “muzikant”. Dat soarte fan kategoryen stelle folle minder foar, want se fiere gjin oarloggen, se bringe heechút it ferkear of ús gehoar yn gefaar. Sokke ferbylde mienskippen op grûn fan it tinken dat jo op de ien of de oare wize ta “in folk” hearre, kinne hiel krêftich wêze, Wy sjogge it elke dei foar de telefyzje. De Oekraïne is in hiel sprekkend foarbyld fan in hast folslein ferbylde mienskip. Mar it is wol in ferbylde mienskip, dy’t folle gefaarliker is as dy ynbylde Fryske mienskip. De Oekraïne hat nammentlik net allinnich minsken fermoarde fan wa’t se fûnen dat dy net ta harren mienskip hearre mochten (de tûzenen Russysktaligen yn de Donbass), mar driget ús no allegearre mei te sûgjen yn in oarloch sûnder ein. Of wol mei in ein, de ein fan ús allegearre. Mar dat uterst negative byld fan in ‘nasjonale’ identiteit (nasjonaal fanwegen it idee ta ien beskate ’naasje’ te hearren) hoecht net altiten te betsjutten dat ‘nasjonaal’ identiteitsfielen per definysje sa tryst útpakt.

Anne-Goaitske skriuwt earne: “Myn betooch oer identiteit foel yn goede ierde, want ik seach knikkende gesichten yn it publyk, sels doe’t ik in Máxima-gelikense opmerking makke oer it ûntbrekken fan in ûndûbeldsinnige Fryske identiteit. Tagelyk, by de fraach ‘Wat makket dy Frysk?’, krige ik antwurden werom dêr’t ik foarôf op hope hie: taal, mienskip, skiednis, sport, mentaliteit, ferbining mei de natuer. Aspekten dy’t wol deeglik in positive útwurking hawwe kinne op it moed fan in minske, en dy’t ik persoanlik sa ek ûnderfyn.” Yn de Oekraïne giet it bewâld yndied út fan in ‘ûndûbeldsinnige’ Oekraynske identiteit. Ik fyn it ek hiel nuver dat se dêrom it meast aktuele foarbyld fan sok ‘ûndûbeldsinnich’ identiteitstinken hielendal net neamd hat. Soks soe by de Warnsbetinking, krekt dy fan 2023, foar de hân lein hawwe. It soe der ek in oanwizing foar wêze kinne dat de Fryske beweging en yn it sok dêrfan de Warnsbetinking, sa stadichoan totaal bûten de echte realiteit stiet.

Ik haw yn elk gefal ien ymposant foarbyld fan tichteby meimakke, dat ‘nasjonaal fielen’ ek in hiel wichtige rol spylje kin yn de morele foarútgong fan it minskdom. Dat wie yn Wales, doe’t ik dêr fjirtich jier lyn yn ‘e kunde kaam mei lju fan de nasjonale beweging. It ‘nasjonalisme’ fan Wales stie folslein yn it teken fan de fredes- en frouljusstriid. Wales fungearre yn har tinken as in ‘lytse naasje’ dy’t it goede foarbyld jaan woe, by wize fan sprekken oan de hiele wrâld. It wie foar har in wichtige reden om mei geweldleas ferset yn al syn aspekten foar ûnôfhinklikens fan it ymperialistyske en militaristyske Grut-Brittanje te striden. En se hiene ek kontakten yn de hiele wrâld oer dy saken. In Frysk ‘nasjonalisme’ yn dy betsjutting soe in hiel wichtige krêft wêze kinne yn ‘e mande mei in moderne sosjale beweging yn Nederlân. Kieze foar frede en ûntwapening betsjut ek: kieze tsjin Nederlân, dat wol sizze, net tsjin yndividuele Nederlanners, mar it Nederlân fan ‘het gave landje’ fan Mark Rutte. En it Nederlân fan it hast totaal mei sa’n polityk fan bloed en oarloch kollaborearjend Haachske parlemint.

Okkerdeis lies ik in stik op it ynternet fan Jan Bennink, mei de titel: “Je kunt niet wegkijken bij de dood van een half miljoen jongens en verwachten dat je zelf de dans ontspringt.” Dêryn skreau er ûnder mear: “Kinst do dy yntinke wat wy, ja WY, eins finansierje? Wêr’t wy al ús wapens, Man Pads, Patriot-raketten en oplape F16-strieljagers, dy 42 deadskisten, foar ynleverje? Hokker hellefjoer wy kear op kear opstokelje mei ús belestingjild?” En, sa skreau Bennink: hâldt it op, as de alderlêste Oekraynske jonge dea is? Sjogge wy dan net dat wy yn deselde draaikolk sitte en stadichoan, sawat ûngemurken, nei dat swarte gat tasûchd wurde, yn hieltiten lytsere rûntsjes? En dat ús bern en bernsbern oer in skoftsje ek krepearje moatte yn ’e blubber, “want de Oekraïners hawwe al safolle foar ús opoffere”?

Wat Anne-Goaitske ek hielendal net oanjout is dat it Fryske nasjonalisme net sjoen wurde kin sûnder it Nederlânske nasjonalisme. It Fryske nasjonalisme yn syn moderne ferskiningsfoarm is ûntstien yn de njoggentjinde iuw. It wie in reaksje op it Nederlânske nasjonalisme, dat heech opspile, ek yn Fryslân. Alles, fan ûnderwiis en de media oant en mei de tsjerken, wie dêrfan trochlutsen. Want it nije keninkryk moast syn identiteit ûntdekke. Dat waard as needsaaklik sjoen, hast as libbensbetingst. Hoe wichtich soks waard die bygelyks bliken yn 1945 en dêrnei, doe’t ek in grut tal Fryske jonges omkommen binne yn Yndonezië, yn de Nederlânsk-koloniale oarloch dêr, dy’t troch guon noch altiten “politionele actie” neamd wurdt. Mar dat hiele Nederlânske nasjonalisme liket yn de foarstelling fan de achtenearre Klifsprekster gjin inkelde rol te spyljen. Wylst dat no krekt sa wichtich is om it Fryske nasjonalisme te trochsjen.

Kerst Huisman