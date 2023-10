Iepeningsfilm 43e edysje Noardlik Filmfestival bekend

It Noardlik Filmfestival wurdt dit jier iepene mei de film Fallen Leaves fan de Finske regisseur Aki Kaurismäki. De 43e edysje fan it filmfestival is fan woansdei 8 oant en mei snein 12 novimber yn Ljouwert. Ferdield oer dy fiif dagen steane goed hûndert fertoaningen programmearre. It tema is ‘Thús’.

Fallen Leaves gie earder dit jier yn premjêre op it filmfestival fan Cannes, dêr’t er de grutte sjuerypriis wûn. Harmen Huizenga, ien fan de trije leden fan de programmaploech fan it Noardlik Filmfestival, wie dêrby oanwêzich. “In geweldige belibbing”, sjocht er werom. “Kaurismäki is gjin fan fan de reade loper, kamera’s en parse, mar dochs joech er acte de présence en hy makke der fuort in komyske foarstelling fan. De toan wie set en by de filmfertoaning stiigde de enerzjy yn ’e seal oant grutte hichte.”

“Fallen Leaves is dan ek in oant yn ’e puntsjes útfierde drûch-komyske film. In bytsje tragysk, mankelyk en dochs ek romantysk; in unike mjuks lykas allinnich Kaurismäki dat kin”, ferfolget Huizinga. “Ik bin tige bliid dat wy dizze film, dy’t pas yn desimber yn de Nederlânske filmhuzen te sjen is, as iepeningsfilm presintearje kinne.”

Tema: Thús

It tema ‘Thús’ rint as reade tried troch de programmearring. “Dat is tige symboalysk”, fynt festivaldirekteur Hester Simons. “Thús fiele yn jins liif, yn jins lân, yn ’e mienskip. Ik hoopje dat besikers har op ús festival ek thús fiele sille.”

It is foar frou Simons har earste edysje as direkteur fan de organisearjende stifting Film yn Fryslân. “Oare jierren kaam ik as filmleafhawwer, no stean ik foar it earst ‘oan ’e oare kant’ en sjoch ik wat it allegearre meibringt”, seit se dêroer. “It is in grut en meislepend barren. In totaalpakket mei alle komponinten fan in festival. Dy belibbing wolle wy útstrielje.”

“Ik hoopje dat de films nei dy fiif dagen mei de besikers meireizgje”, giet se fierder. “Dat de perspektiven, ferhalen, bylden en muzyk in duorsum effekt hawwe en dat wy weromsjen kinne op in festival dêr’t besikers har thús field hawwe.”

Programmalinen

De hûndert fertoaningen – films, dokumintêres en in stikmannich searjes – binne ûnderferdield yn ferskillende programmalinen. Krekt as ferline jier binne dat ûnder mear Noardske fokus, Nederlânsk eigensinnich, Noarderkroan, Human Nature (earder EcoCinema) en Junior. Nij dit jier is Memmetaal, in programmaline mei films út saneamde lytse taalgebieten. Oangeande dat tema is der in petear mei filmmakkers en beliedsmakkers. Hja geane op de fraach yn wêrom’t der sa’n bytsje films folslein yn it Frysk makke wurde.

It folsleine programma wurdt op freed 13 oktober buorkundich makke en is fan dy dei ôf op www.noordelijkfilmfestival.nl te finen.