Hûnderten fûgels yn Chicago fleane har te pletter

Yn Chicago hawwe ferline wike hûnderten fûgels har te pletter flein tsjin de ruten fan in konferinsjesintrum. De kombinaasje fan ûnder mear de jierlikse fûgeltrek, de lizzing fan it sintrum en spesifike waarsomstannichheden bliek fataal te wêzen.

“Soks haw ik yn fjirtich jier net sjoen”, seit fûgeler David Willard. Hy ûntduts de deade bisten doe’t er de jûns in omgong die by it McCormick Place Lakeside Center oan de Michiganmar lâns. Hy fynt dêr wol faker fûgelkadavers, want der is in protte glês yn it gebou brûkt. De fûgels sjogge dat net en knalle dan yn folle faasje tsjin de pij oan. “It wie in hiel tapyt fan deade fûgels”, fertelt Willard. “Gewoanwei fynt men der miskien fyftjin, mar dit wie in skokkende útsjitter.” Willard trof ek tachtich ferdwaasde fûgels oan.

Hûnderten fûgels burgen

In gearrin fan omstannichheden wie ferantwurdlik foar de fatale flecht. De fûgeltrek is dit jier let op gong kommen fanwegen it waarme waar fan de ôfrûne moannen, mar de fûgels begûnen der no just manmachtich oan troch in noardlike wyn. Troch lege bewolking waarden se tichter nei de grûn dreaun. It gebou sil de bistjes boppedat fan ’e wize brocht hawwe: trekfûgels navigearje op de stjerren en it felle ljocht dat troch de ruten kaam, luts harren oan.

“Dat komt faker foar”, seit Matt Igleski fan fûgelbeskermingsorganisaasje Audubon. “Yn alle grutte stêden is it maitiids en hjerstmis te rêden. Dit wie ien katastrofaal barren, mar sa giet it altyd.” Eksperts rûze dat yn de Feriene Steaten alle jierren wol 350 miljoen fûgels op trektocht deagean nei in botsing mei in rút. Willard: “Dan pak ik sa’n readboarstkardinaaltsje op en wit ik: as dat gebou der net west hie, dan hie it gewoan de winter yn ’e Andes trochbrocht.” De fûgellykjes wurde opnommen yn de kolleksje fan in natuermuseum.

Natuerbeskermers hawwe rjochtlinen opsteld om fûgelbotsingen foar te kommen. Arsjitekten wurdt frege om ruten patroanen te jaan, sadat fûgels it as glês weromkenne. Fierder kinne brûkers fan gebouwen ljochten útdwaan, gerdinen ophingje en helpt it om gjin planten direkt foar it rút del te setten.

It McCormick-konferinsjesintrum lit witte fertrietlik oer it ynsidint te wêzen. Nei eigen sizzen docht it al in protte foar fûgels. Op it terrein is in reservaat en de ljochten fan it gebou geane út as der net ien is. It sintrum sil yn petear mei eksperts “om noch bettere oplossingen” te finen.