Hein Jaap Hilarides: De nagelbussel-robot-sykloop

Stikky

Wij setten de auto op ’t parkeerplak fan de Noord-Zuidlijn del. Wij pakten de metro in Noord en stonnen in twee tellen in hartsy Amsterdam. ’t Waar ’t ‘Weekend van de Wetenschap’. In ’t hele lând waren aktiviteiten foor kines en groate mînsen. Wij hadden ’n aktiviteit útsocht in ’n gebou fan de Hogeschool van Amsterdam an ’t Weesperplain.

Ons maisy floog op ’n tafel ôf in ’t robotlab fan ’t hoge gebou. Se ging an ’e gang met ’n nagelbussel. ’n Half uur later kwam se met ’n nagelbussel met ’n propeller en twee ogen d’r op ansetten. De robotbussel kon tafels, floeren en nagels himele.

Wij hadden ok ôfpraat met kunde. Hij is Amerikaan en werkt op Campus Fryslân en sij is Poals. Met de kines gingen wij naar ’t Muzehuus an ’t Muntplain. Der binne de kynderboeken fan Karina Schaapman ferbeeld.

Na ’t besoek sochten wij ’n kefee op. De kines speulden op ’e grônd met ’t nagelbussel-robot-insekt.

‘Wat is dut?’ froeg de Amerikaanse kunde.

‘’n Nagelbussel-robot-insekt met ’n propeller,’ saai ik.

De Amerikaanse kunde kreeg de bussel in ’e hând. D’r waar een oog fan de bussel ôffallen.

‘Dut is ’n nagelbussel-robot-sykloop,’ saai hij.

De nagelbussel-robot-sykloop begon inenen te trillen. De Amerikaanse kunde liet de robot-sykloop op de floer falle. En de nagelbussel-robotsykloop poetste fleurig feerder.

Besjoch in filmke.