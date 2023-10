Sawat twa op de trije Fryske húsdokters hawwe foar in part of folsleine pasjintestop

De druk op de húsdokters nimt gâns ta. Op it stuit hawwe yn Fryslân twa op de trije húsdokterspraktiken foar in part of sels in folsleine pasjintestop (65,9%). It is dêrom foar in protte Friezen lestich om nei in ferhuzing of by it pensjonearjen fan de eigen húsdokter in ferfanger ticht by hûs te finen. Dat docht bliken út in ûndersyk fan Idepender ûnder 1.145 Nederlânske húsdokterspraktiken.

43,2% fan alle ûnderfrege húsdokterspraktiken yn Fryslân akseptearret op it stuit allinnich nije pasjinten ûnder krekte betingsten, bygelyks by útwreiding of wer byinoar kommen fan de húshâlding of byinoar wenjen. Soms wurde inkeld pasjinten út in beskaat postkoadegebiet oannommen. Fan alle húsdokters yn Fryslân makket boppedat hast in fearn (22,7%) hielendal gjin útsûnderingen: hja hawwe in folsleine pasjintestop.

Druk op dokterspraktiken is lanlik probleem

De druk op húsdokterspraktiken is ek yn oare provinsjes te fielen. Yn trochsneed hat 68,8% fan de Nederlânske praktiken (foar in part) in pasjintestop. Yn Oerisel is it op it stuit de grutste útdaging om in nije húsdokter te finen. Dêr hat sels mar leafst 79,7% fan de praktiken foar in part of in folsleine pasjintestop. Yn Noard-Hollân (76,5%) moatte in protte praktiken it oannimmen fan nije pasjinten beheine.

“It is fansels tige ferfelend as men yn jins eigen buert of sels jins eigen doarp gjin húsdokter fine kin. Wat in protte minsken net witte is dat harren soarchfersekerder yn sa’n gefal helpe moat. Dy kin frege wurde om yn ’e heine omkrite in húsdokter foar te finen”, fertelt Independer-soarchekspert Bas Knopperts.

Op de webside fan Independer is te sjen hoe’t it yn de ferskillende provinsjes en regio’s sit.

Metodology

Independer mailde foar it ûndersyk 5.891 húsdokters dêr’t de e-mailadressen iepenbier fan binne. Dêr reagearren 1.145 húsdokters op, oftewol in respons fan 19,44%. Neffens de data fan Nivel wiene der yn 2022 7.585 selsstannich fêstige húsdokters. De foutmarzje by in stekproefgrutte fan 1.145 op in totaal fan 7.585 bedraacht +/- 4% by in betrouberheidsnivo fan 99%. Dat betsjut dat as de enkête hûndert kear opnij útfierd wurde soe, 99 fan de 100 kear ferwachte wurdt dat de resultaten mei op syn meast +/- 4% feroarje soene.