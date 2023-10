Grutste kosmyske simulaasje ea

In ynternasjonale ploech fan stjerrekundigen hat in kompjûtersimulaasje makke dêr’t hast it folsleine hielal yn neimakke wurdt. Dat firtuele hielal wurdt brûkt om kosmyske prosessen better te begripen. By it ûndersyk binne ek Nederlânske wittenskippers behelle.

De simulaasje draait op in superkompjûter yn it Ingelske Durham mei 30.000 prosessoaren. “Wy kine yn in lab net efkes in stjerrestelsel foarmje”, seit astronoom Joop Schaye fan de Universiteit Leien, ien fan de belutsen ûndersikers. “Dêrom bouwe wy in simulaasje dêr’t wy wól yn oan ’e knoppen draaie kinne.”

Flamingo

De kompjûter baut net echt alle dieltsjes yn it hielal nei. De Flamingo-simulaasje (eardere, lytsere simulaasjes hiene ek fûgelnammen) omfettet wol in ûnbidige hoemannichte data: 300 miljard testdieltsjes yn in firtuele kubus mei siden fan tsien miljard ljochtjier. Op dy wize kinne stjerrekundigen it grutste part fan it foar ús sichtbere universum neimeitsje, fan koart nei de oerknal oant yn ’e fiere takomst.

Sûnt de oerknal dijt it hielal út en klonteret de measte matearje byinoar yn stjerrestelsels fol stjerren, planeten en oare objekten. Om te begripen hoe’t dy prosessen wurkje, meitsje astronomen al tsientallen jierren gebrûk fan kompjûters. Mar yn eardere simulaasjes op dizze skaal waard net alle matearje neimakke, leit Schaye út. Allinnich donkere matearje en enerzjy waarden simulearre. Dat is logysk, want dy komponinten meitsje it grutste part fan it universum út, en hoewol’t se net sichtber binne, hawwe se grutte ynfloed op prosessen yn it hielal.

Mar ek bygelyks sichtbere matearje spilet in rol by de ûntwikkeling fan stjerrestelsels en oare kosmyske prosessen. Yn de nije simulaasje binne dy ek meinommen. “En dy gewoane matearje kinne wy ek maklik ferlykje mei wat wy mei teleskopen yn it hielal sjogge”, seit Schaye. Mei it programma is in grut tal prosessen neidien om mear ynsjoch yn kosmyske ferskynsels te krijen. De resultaten dêrfan binne publisearre yn it fakblêd Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Sa ûndersochten stjerrekundigen in fenomeen dêr’t noch gjin goede ferklearring foar is: de mjitte fan it klûnterjen fan matearje yn it hielal. Dat klonterjen is minder as neffens de hjoeddeiske teoryen ferwachte waard, docht bliken út de kompjûtersimulaasje. Guon astronomen tinke dat enoarme galaktyske winen (skokweagen dy’t út in stjerrestelsel weiblaasd wurde) in rol spylje kinne by it fermindere gearklonterjen. Lykwols, de Flamingo-simulaasje wiisde út dat dy ynfloed der wol is, mar dat dy net foldwaande is om it brekme oan klonterjen te ferklearjen.

Noch jierren analysearje

Foarearst wurde der gjin nije simulaasjes op de skaal fan hast it folsleine hielal draaid, wit Schaye. Hy ferwachtet noch wol in jiermannich dwaande te wêzen mei de analyze fan de simulaasjes dy’t oant no ta dien binne.

Yn ’e takomst sille simulaasjes as Flamingo in essinsjele rol spylje by de ynterpretaasje fan de bombidige hoemannichten data dy’t nije romteteleskopen nei de ierde weromstjoere, lykas de Europeeske EUCLID-teleskoop dy’t koartlyn lansearre is, ferwachtet de astronoom yn Leien. “Dit soarte fan kompjûtersimulaasjes kinne teoryen oer ús universum mei de waarnommen gegevens ferbine. It tal gegevens is sa enoarm dat dat oars net slagje soe.”

Besjoch in filmke fan de simulaasje op YouTube.