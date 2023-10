Yn Kanadeesk nasjonaal park twa minsken troch grizzlybear dea

In grizzlybear hat yn it Banff National Park yn Kanada twa minsken oanfallen. De man en de frou oerlibben dat net. De hûn kaam ek by de oanfal om it libben.

It ynsidint wie freedtejûn yn in ôfhandich part fan it nasjonaal park. De parkbehearder hie wol in needoprop krige, mar troch de waarsomstannichheden koe doe gjin helikopter opstige. In rêdingsploech dy’t te foet nei it plak fan it ûnheil gie, fûn sneon de lichems fan it pear. It gebiet bliuwt foarearst ôfsletten.

Banff is it drokst besochte natuerpark fan Kanada. Alle jierren komme der goed fjouwer miljoen minsken op ôf. Yn it park, noardwestlik fan Calgary, libje sa’n sechstich grizzlybearen. Yn ’e hjerst litte dy har faker sjen, mar oanfallen mei fatale ôfrin binne tige seldsum.