Genoatskipslêzing mei Philipp Blom op sneon 28 oktober 2023

Op sneon 28 oktober 2023 sil de earste Genoatskipslêzing fan it Keninklik Frysk Genoatskip (oprjochte yn 1827) holden wurde, mei Philipp Blom as sprekker.

De lêzing giet oer it folgjende tema: Yn it westerske tinken wurdt de minske sjoen as de hearsker oer de natuer, boppe en bûten it libben fan oare bisten en organismen. Ut Mesopotamië wei kaam dat idee fia it kristendom nei Europa en de Ferljochting hat dy hâlding likemin feroare. De klimaatkrisis sprekt dat idee tsjin. De krisis fan de biosfear as gefolch fan minsklike aktiviteit is ek in eksistinsjele krisis fan de minskheid. Yn in histoarysk-filosofyske refleksje siket Blom nei it yntellektuele alternatyf foar it tinken fan oerhearsking en ûnderwerping en nei in yntellektuele takomst út de boarne fan in radikale ferljochting wei.

Dr. Philipp Blom (Hamburg, 1970) is histoarikus, romanskriuwer, sjoernalist en oersetter. As soan fan in Dútske heit en in Nederlânske mem groeide er op yn Detmold. Hy studearre yn Wenen en Oxford, dêr’t er yn 1997 promovearre op Nietzsche. Yn 2001 ferhuze er fan Oxford nei Parys; sûnt 2007 wennet er yn Wenen. Blom skriuwt foar tal fan kranten en tydskriften, lykas The Times Literary Supplement, The Independent, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit en Vrij Nederland. Yn 2019 krige er in earedoktoraat fan de Ryksuniversiteit Grins. Syn boek De onderwerping (2023) giet oer de histoaryske ferhâlding fan de minske ta de natuer.

Programma:

13:30 Ynrin mei kofje / tee

14:00 Iepening troch Joop Koopmans (foarsitter KFG)

14:05 Yntroduksje fan de sprekker troch Arjen Dijkstra (direkteur Tresoar)

14:15 Philipp Blom: Descartes’ hond – de onderwerping van de aarde en wat erna komt

15:00 Skoft

15:30 Fragen en diskusje

16:00 Sluting en nei ôfrin in slokje

Plak: Tresoar, Bûterhoeke 1, 8911 DH Ljouwert (sa’n kertier rinnen fan it stasjon ôf; parkeargaraazje ‘Oldehove’ foar de doar)

Oanmelde: uterlik 25 oktober 2023 fia info@friesgenootschap.nl tagelyk mei beteljen fan € 7,50 (foar KFG-leden en studinten: € 5) op bankrekken NL33ABNA0450289001 o.n.f. Keninklik Frysk Genoatskip yn Ljouwert.