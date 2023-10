FryslânDOK ‘Nije Eagen’ takom wykein te sjen

Nije filmmakkers meitsje koarte dokumintêren oer senuwen, klimaatstress en earmoed. Ien kear yn it jier krije trije jonge makkers de kâns om foar Omrop Fryslân in koarte film te meitsjen. Foarm en ynhâld meie dryst wêze. FryslânDOK siket mei ‘Nije Eagen’ bewust de grinzen fan it sjenre op. ‘Nije Eagen’ is in gearwurkingsprojekt fan Omrop Fryslân, Plons! Filmfestival en New Nordic Wave. Dit jier hat it projekt wer trije films mei in hiel eigen gesicht oplevere.

Zenuwen fan Maaike Meindertsma

Wêrom binne we senuweftich? Wat bart der mei ús as we in prestaasje leverje moatte? Yn Zenuwen folget Maaike Meindertsma de jonge turnster Iris op it Frysk kampioenskip turnen yn Dokkum. Op de lykwichtsbalke rint de spanning faak heech op. Mar wat makket no dy balke sa’n senuwetastel, en binne dy senuwen eins ek earne goed foar?

Toekomst Dromers fan Jildou Smilda

Net allinnich ús planeet hat te lijen fan klimaatferoaring. It hat ek ynfloed op de mentale sûnens fan jongfolwoeksenen. Jildou Smilda is har bewust fan har eigen negative gefoelens en befreget oare jongelju dêroer. En dan docht bliken: klimaatferoaring is net in probleem fan de takomst, it hat no al gefolgen. Hoe fielt klimaatstress, hoe beynfloedet it jins libben en hoe kin men der dochs in positive draai oan jaan?

Eigen Schuld fan Hendrik Gores

Hendrik Gores socht in haadpersoan foar syn film oer wat earmoed mei jin docht. Fiif moanne lang rint er by tichte doarren op. Earmoed wurdt ôfskerme. Troch ynstânsjes of troch skamte fan de minsken sels. Yn in poëtyske reis nimt de filmmakker de sjogger mei op de rûte dy’t er ôflein hat. Mei byld en tekst filearret er it tekoartsjitten fan helpferliening en de maatskiplike systemen efter earmoed. En wat docht bliken? Sûnder haadpersoan slûpt it skimerige perspektyf jin ek ûnder de hûd.

FryslânDOK ‘Nije Eagen’

Sneon 28 oktober 15.30 oere NPO2 (werhelling snein 1 oktober 13.25 oere);

Snein 29 oktober Omrop Fryslân 17.00 oere (werhelling alle oeren).