De Fryske Miljeufederaasje (FMF) presintearret twa bysûndere eksposysjes oer ljochtfersmoarging ûnder it oerkoepeljende tema ‘Fryslân giet op Swart’. Dy inisjativen beljochtsje de ynfloed fan ûnnedich ljocht op de nachtlike skjintme fan Fryslân en beklamje it belang fan it tebekbringen fan tsjustere nachten.

De eksposysjes binne te sjen yn Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert fan 15 o/m 28 oktober en yn De DOAS yn Ljouwert fan 19 o/m 28 oktober.

Eksposysje yn Natuermuseum Ljouwert

De fotoútstalling nûget besikers út om de betsjoenende stjerrehimel te ferlykjen mei de realiteit fan ljochtfersmoarging op tsien ikoanyske lokaasjes yn Fryslân, ûnder mear de Weidumermûne. De eksposysje, dy’t fan 15 o/m 28 oktober rint, kreëarret bewustwurding oer de ynfloed fan ús ferljochte wrâld.

Eksposysje yn De DOAS yn Ljouwert

De twadde eksposysje, te besjen yn De DOAS yn Ljouwert fan 19 o/m 28 oktober, presintearret foto’s fan ljochtfersmoarging yn Fryslân, fêstlein troch de Nachtspotters – aktive Fryske boargers dy’t de oerdiedige ferljochting yn ’e nacht fêstlizze. De bylden litte treffend sjen hoe’t ûnnedige ferljochting ús nachten opljochtet en roppe op ta refleksje oer it behâld fan tsjusterte.

Nacht fan de Nacht op 28 oktober

As ôfsluter fan dizze tsjustere moanne kin in aardige, spannende, gesellige of ferrassende aktiviteit yn de Nacht fan de Nacht dienc wurde. It is in evenemint dat de Natuer- en Miljeufederaasje alle jierren organisearret. Yn dy nacht dôvje hûnderten bedriuwen en gemeenten ljochten fan gebouwen en reklameferljochting om de tsjusternis te omearmjen. It publyk wurdt útnûge om de Nacht fan de Nacht te ûnderfinen en te genietsjen fan eveneminten yn it tsjuster troch it hiele lân. Sjoch op www.nachtvandenacht.nl foar mear ynformaasje.