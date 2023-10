Friezen en harren emoasjes

De taspraak fan Anne-Goaitske Breteler by de Betinking fan de Slach by Warns op it Reaklif rôp okkerdeis gâns emoasjes op en brocht nijsgjirrige petearen tewei.

It tema fan de Warnsetinking wie dit jier: de frije sûne Fries. Guon bywêzigen fûnen dat net sa út de ferve kommen, mar it die bliken dat it om geastlike sûnens te rêden wie. Anne-Goaitske Breteler soarge derfoar dat it ûnderwerp syn gerak krige. Hja freget har ôf oft de Fryske paradoks – Friezen binne minder ryk mar wol gelokkiger as oare Nederlanners – wol wier bestiet. Soe dy net feroarsake wêze trochdat Friezen sosjaal winsklike antwurden jouwe, om’t hja mear út it kollektyf wei tinke as minsken yn de Rânestêd? Dat hja net ôfwike wolle fan wat harren fermidden fynt dat by de Fryske identiteit heart? Mar hoe frij is de yndividuele Fries dan noch mei sa’n fielde diktatuer fan de mienskip en is er wol yn kontakt mei syn eigen emoasjes? Makket it fereaske stribjen nei in ûnberikbere frijheid net just ûnfrijer? En hoe sûn is dat?

Frou Breteler nûge it omsteand laach út om dêr mei har noch wat fierder oer te redekaveljen en in tal fan de Klifgongers gie der mei har oer yn petear. Immen wiisde der op dat minsken yn doarpen it al iuwen lang mei elkoar moasten sjen te roaien. Doarpelingen hienen inoar nedich om te oerlibjen; tink oan de striid tsjin de see. It ynslaan fan in eigen koerts waard ôfstraft. Foar it uterjen fan emoasjes wie faaks net folle romte. Neffens frou Breteler hat it Frysk foar emoasjes, sawol positive as negative, ferlike mei oare talen net safolle wurden. Ien sei dat er just oerrint fan emoasjes oer it tebekrinnen fan it Frysk. It docht him sear dat de Friezen dy taal, dy’t no krekt sa’n wichtige utering fan harren identiteit is, hieltyd minder faak en goed praat wurdt, om’t der op de skoallen te min oan dien wurdt. In oarenien kaam mei in ferhaal oer syn heit dy’t as dûmny Frysk brûke woe eartiids yn de tsjerke mar dat waard net akseptearre troch de tsjerkegongers; de taal waard net goedernôch achte foar de omgong mei God. Sadwaande wurde de woartels mei jins ferline en identiteit trochsnien, ornearret er. Dêrnei kamen de sosjale media op aljemint. Der waard útholden dat dy hjoed-de-dei krekt sa’n ûntregeljend effekt hawwe soene as iuwen lyn de útfining fan de boekdrukkeunst. We sille ôfwachtsje moatte wat soks docht mei de Fryske identiteit en alle emoasjes dy’t dêr anneks mei binne.

