Frans Weekers hâldt Rede fan Fryslân

Sekretaris-generaal Frans Weekers fan de Benelúks Uny sprekt dit jier de Rede van Fryslân út. Op 30 novimber sil er yn de Steateseal fan it provinsjehûs yn Ljouwert syn fyzje jaan op de relaasje fan Fryslân mei de Benelúks en Europa.

Kommissaris fan de Kening Arno Brok: “Europa is relevanter as ea. Regio’s wurde hieltiid wichtiger yn it Europa fan de takomst. Takom jier binne der wer Europeeske ferkiezings. Hoe ferhâldt Fryslân him ta Europa en de Benelúks? Hoe kin Fryslân himsels ynternasjonaal profilearje? Wat kin Europa betsjutte foar Fryslân en oarsom?”

Hans Weekers (1967) is sûnt 1 jannewaris dit jier sekretaris-generaal fan de Benelúks Uny. Derfoar wie er ûnder mear steatssekretaris fan Finânsjes yn de kabinetten Rutte I en II, waarnimmend boargemaster fan Heerlen en Beek en bewâldfierder fan de Europeeske Bank foar Weropbou en Untwikkeling yn Londen.

Tradysje

De Rede fan Fryslân is in jierlikse tradysje. Op útnûging fan de kommissaris fan de Kening hâldt in prominint persoan mei it each op de takomst Fryslân in spegel foar. Eardere sprekkers wiene ûnder oaren minister fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes Hanke Bruins-Slot, publisiste Tamarah Benima, minister fan Lânbou Carola Schouten en NOS-waarman Gerrit Hiemstra.

De Rede is ek te folgjen fia in livestream op de site fan de provinsje Fryslân.