Finale Liet 2023 op tongersdei 12 oktober yn Neushoorn

It Fryske sjongfestival wurdt dit jier op tongersdei 12 oktober yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert holden, dizze kear ek wer mei in live-útstjoering op Omrop Fryslân. Dy begjint om 19.30 oere. Yn de finale steane acht gloednije bands en artysten.

Janneke Brakels iepenet de finale mei in medley fan eardere winners fan Liet. Sy lit har begeliede troch de ad-hocband Liet spesjaal. Foar de twadde kear kin it publyk online stimme. Dat begjint as alle acht akts op ’e planken stien hawwe. It publyk kin dan thús syn stim útbringe op de webside fan Liet of dy fan Omrop Fryslân. It publyk is it fiifde sjuerylid. De oare fjouwer sjueryleden binne Pieter de Boer (foarsitter), GINGE! alias Renée Rijpstra, Gabrielle Terpstra en Wim Brons.

“Wy sjogge út nei de grutte finale op 12 oktober”, seit foarsitter Frans Veltman fan Liet. “Nei alle tariedingen wurdt it no tiid dat de artysten it poadium pakke en oan Fryslân hearre litte wat se kinne. Wy binne der wiis mei dat de Fryske muzyk libbet. De harker kriget in moai ferskaat oan muzyksjenres en teksten te hearren. Ik soe sizze: kom allegearre nei de finale op 12 oktober.”

De dielnimmende akts binne Melissa Pander, Deun van Seun, Grymtosk, MsT Mar Jazz, Bone of Contention, Samar Watt, De Mann’ en Volk!! Spesjaal diskear is de priis foar de winnende tekst, dy’t nei Gryt van Duinen neamd is. De sjuery hat út de acht teksten de tekst keazen dy’t him ûnderskiedt kwa orizjinaliteit, humor en aktualiteit.

Dani Jellesma, de winner fan SjONG 2023, sil optrede mei it liet ‘Wa ek mar’. SjONG is it Frysktalich sjongfestival foar jongelju fan 12 oant en mei 18 jier. Mei it liet ‘Wa ek mar’, rekke Dani de sjuery en it publyk rjocht yn it hert.

De winner fan Liet 2023 sil Fryslân en Omrop Fryslân fertsjintwurdigje op it Regiosongfestival op sneon 4 novimber yn Utert. It soe in moaie opstekker foar de Fryske taal wêze as de winner fan Liet ek it Regiosongfestival wint.