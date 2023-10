Emoasjes by Rûnetafelpetear Twadde Keamer oer it Frysk

“Myn hert slacht as in lammesturtsje as ik hear hoe begien oft de Keamer mei ús ynleave Fryske taal is”. Dy wurden fan wethâlder Aant Jelle Soepboer binne yllustratyf foar de emoasjes dy’t bytiden frijkamen by in histoarysk Rûnetafelpetear fan de Keamerkommisje foar Ynlânske Saken oer it Frysk, ôfrûne tongersdei. De fertsjintwurdiger fan de gemeente Noardeast-Fryslân sei dy wurden yn it Frysk en sette se net oer wylst dat eins wol moast foar de oantekens. En dat kaam ek faker foar yn it petear. Habtamu de Hoop (PvdA) en nije Fries Tjeerd de Groot (D66) formulearren harren fragen ek yn it Frysk mar joegen – soms pas nei oantrunen – de oersetting der al by.

Soepboer neamt it foarnaam dat der in needsaak kreëarre wurdt foar it behearskjen fan it Frysk, rûnom yn de maatskippij: it ûnderwiis, de iepenbiere romte, de kulturele sektor, wurkjouwers en bestjoer. “It Frysk moat gjin geunst wêze mar in grûnrjocht.” Taalnota’s smite neffens him algeduerigen mei termen as gelikenens en lykweardigens. Hy yllustrearret hoe’t it evenredich ferdielen fan stipe lykwols net altyd it goeie resultaat hat mei in anekdoate oer trije jonkjes dy’t stienen te sjen by in fuotbalwedstriid: ien grutte, ien mei in trochsneed stal en in lytse. De grutte koe oer it reklameboerd hinne sjen, de oare beide seagen neat. De warder fan it fjild begrutte soks en joech harren alle trije in krat bier om op te stean. Doe koene twa de wedstriid folgje, mar de lytste noch hieltyd net. De jonkjes waarden wol gelyk behannele mar dêrmei binne se noch net lykweardich oan elkoar. It lytste hat mear stipe nedich om lykweardich te wurden, wol Soepboer dêr mei sizze. Dêrom freget er ‘in ekstra krat bier’ foar it Frysk. Dat liedt ta hilariteit. Krekt as it omskriuwen fan it Frysk as it sprekwurdlike suertsje by de boadskippen, om’t foarsitter Romke de Jong (D66) filosofearret dat soks yn it Nederlânsk in ‘snoepje’ wêze moat, mar dat it hiel wat oars is as hy Soepboer in ‘suertsje’ of in ‘snoepje’ neame soe.

De Provinsje Fryslân wol ta op in folslein twatalige mienskip. Kommissaris Arno Brok syn motivaasje wie allyksa emosjoneel: “It is net in geunst mar in fûneminteel rjocht foar elts minske syn taal te sprekken as drager fan kultuer en identiteit om sadwaande jins unike karakter út te speakjen en jins minskwêzen te ûntjaan. De wearde fan de taal fan it hert net ynsjen wolle jout blyk fan lytsachting foar it Fryske folk. Ik bin berne yn Hollân mar Fries wurden. Fryslân stiet foar my – en soks hat ek mei myn persoanlike ûntjouwing te krijen – foar alles dat moai en goed en folslein is. Dêrmei is foar my dy taal sa wichtich en wol ik sa graach dat dy it respekt en de posysje kriget dy’t er fertsjinnet. Om’t dy my gelokkich makke hat, hoopje ik dat er foar oaren itselde betsjutte kin.”

Yn in krityske fraach fan Keamerlid Harmen Krul (CDA) oft omtinken foar it Frysk net skealik is foar it Nederlânsk, ken Brok de sosjale misfetting werom by in protte Friezen dat se mei it Nederlânsk folle fierder komme. Hy beklammet dat soks ábsólút net mei de feiten strykt om’t meartaligens in ferriking is dy’t bygelyks likegoed it abstrakte tinken befoarderet. Brok is grut foarstanner fan it ynvestearjen yn trijetalige basisûnderwiis. Fansels, sa ferdútst er, binne der minsken foar wa’t taal in probleem is mar dat falt ûnder in hiel oar sjapiter en dêr binne metoaden foar.

Geart Benedictus syn bydrage as adviseur fan it Steatekomitee Frysk hjitte ‘In dream no, skielk net sabeare mar echt: in folslein twatalich Fryslân’ en waard likemin oerset. Mar wol taljochte. Hy wiisde op wetten en ynternasjonale ferdraggen mei moaie teksten mar op alle domeinen lit de ymplemintaasje fan de maatregels te winskjen oer. As foarbyld: yn it basisûnderwiis is it Frysk al ferplichte sûnt 1980 en yn it fuortset ûnderwiis sûnt 1993. Lykwols kin de mearderheid fan de Friezen syn taal noch hieltyd net skriuwe. Dêrom advisearret Benedictus de advizen fan de Ried fan Europa yntegraal oer te nimmen yn de bestjoersôfspraak foar it Frysk dy’t kommendewei is. Fierder wiist er der op dat de wetlike taljochten fan de Friezen no krekt troch de rjochterlike macht skeint wurde. Want it brûken fan it Frysk yn rjochtsaken wurdt yn de praktyk tsjinarbeide, sa die ek út in tal oare bydragen oan it petear bliken: rjochters dy’t de taal net ferstean, tolken dy’t te min jild krije en nei hûs ta stjoerd wurde as de fertochte tajout dat er wol Nederlânsk ferstiet. “Dêr komt by dat de rjochtbank Noard-Nederlân him sels net oan de wet hâldt meidat yn it Frysk útsprutsen teksten al omtrint fjouwer jier en tsien moanne yn de prosessen ferbaal opnommen wurde moatte, mar dat wurdt noch hieltyd net dien.” Benedictus freget de help fan de Twadde Keamer om’t jierrenlang redendielen noch neat opsmiten hat. Sintraal stiet foar him it begryp ‘soarchplicht’ dat opnaam is yn de Taalwet Frysk, mar dat noch ynfolle wurde moat. Dat kin in kommisje dwaan dy’t rillegau oprjochte wurde en uterlik yn 2025 rapportearje moat. En dat folslein Frysktalige Fryslân moat der yn 2040 wêze.

Caroline van der Plas (BBB) seit mei niget te sjen hoefolle grutskens der is op it Frysk. Foarsitter De Jong ferbrekt ta beslút sels it protokol troch it earste rûnetafelpetear fan de Twadde Keamer ea oer it Frysk yn dy taal ôf te sluten. Allyksa emosjonele wurden om’t it syn lêsten as Keamerlid binne, meidat er nei de ferkiezingen net weromkeart. Se foarmje in persoanlike winsk oan de Keamerleden: “Genietsje fan it libben, fan de nacht en fan de dei, genietsje fan elkoar en wat alles kin en mei; libje en laitsje en wês frij en meitsje der wat moais fan, eltse dei opnij.”

Dit is fansels mar in kromke fan wat der by it rûnetafelpetear allegearre sein is.



