Doede Wiersma: Depressyf

Oertinking

Doe’t prins Claus fertelde dat er depressyf wie, doarden in soad minsken derfoar út te kommen dat se itselde hiene. Yn ús lân lijt tsien oant fyftjin persint fan alle minsken oan sykten fan ’e geast. Yn 2001 waarden dêrfoar fjouwer oant sân miljoen resepten útskreaun, njoggen persint mear as yn 2000. Neffens in psycholooch is dy foarm fan siik wêzen yn it westen, wat de honger yn de tredde wrâld is.

Minsken dy’t it meimakken, fertelle: “Do fielst dy iensum, bang, ferslein, wurch, net begrepen, ta weismiten keard; oan neat hast sin, it leafst leist op bêd en God is ûnberikber fier.”

Yn ’e Bibel lêze wy in ferhaal oer in kening dy’t geregeld depressyf waard. En as dat it gefal wie, dan naam in jonge syn muzykynstrumint en spile dêrop. Dan fielde dy kening him folle better.

Yn ús mienskip binne hiel wat minsken dy’t lije as kening Saul.

Is der foar elke Saul in David?

As myn brein en sinnen dwylje,

as myn geast fertsjustere is,

lit dan David foar my spylje

fan it ljocht dat ivich is.

(út Fedde Schurer, De gitaar by it Boek)

Lêze: 1 Samuël 16:16-23

