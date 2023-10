Doede Wiersma: Aktualisearje

Oertinking

As in dominy oer in tekst út de Bibel preket, dan belûkt er dy wurden op ’e aktualiteit. Sa aktualisearre de ‘preker’ fan Deuteronomium alderhande âlde wetten en wize advizen dy’t yn Spreuken 10-31 of yn it Ferbûnsboek (Exodus 20:22-23:33) te finen binne.

In foarbyld: Op ’e basisskoalle (= Spreuken) learden de bern:

– Jahwèh set de grinsstien fan ’e widdo fêst (15:25b). – Ferlis de oerâlde grinsstiennen net dy’t dyn foarfaars fêstset hawwe (22:28). – Ferlis de oerâlde grinsstiennen net en kom net oan it boulân fan de wezen, want Hy dy’t it foar harren opnimt is sterk; Dy giet tsjin dy foar har yn ’e pleit (23:10).

Twa kear aktualisearret Deuteronomium dy noed foar it partikuliere grûnbesit. Sa fine wy yn Deuteronomium 27 in hiele âlde floktekst: “Ferflokt wa’t de grinsstien fan syn neiste ferleit” (fers 17)*). Sa’n tekst giet werom op de poarte, it plak fan bestjoer en rjochtspraak. De flok kaam del op it ferstjitten út ’e doarps- en famyljemienskip.

Yn Deuteronomium is in hiele rige flokteksten opnommen. Dy âlde rige hat as liturgy in plak hân yn de godstsjinst fan Sichem. In pryster lies al dy ferflokkingen foar en de ‘gemeente’ moast dêr ‘amen’ op sizze. Wa’t ‘amen’ sein hie en dochs it neamde kwea die, soe de flok oer him ôfroppe. Yn dy tiid leauden se dat in flok dy’t útsprutsen wie, syn útwurking net misse soe. Sa twong dizze tekst it folk om net oan it kwea ta te jaan.

Yn Deuteronomium 19:14 wurdt it ferbod om grinsstiennen te ferlizzen yn it ramt set fan it lân as geskink fan God. Sa makket it leauwe earnst mei ekonomy en polityk.

Lêze: Deuteronomium 27:11-26

*) Yn it âlde Babel binne grinsstiennen fûn mei symboalen fan goaden en in flok foar wa’t de stien ferleit. Israel kleure dat troch it Jahwisme op eigen wize yn. (D.G. Wiersma: ‘Vervloekt is hij die de kavelgrens van zijn naaste verlegt.” Kerk en Theologie, 1987, 1-6)

