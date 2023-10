Dichter fan Fryslân: Fannijs

‘Fannijs’ is it lêste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. Op tongersdei 16 novimber om 16.00 oere nimt hja, by de beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân yn de Stedskas fan it Explore the North-festival yn Ljouwert, offisjeel ôfskie as Dichter fan Fryslân.

Sigrid Kingma: “Foar it lêste gedicht as Dichter fan Fryslân haw ik de besikers fan myn bloch frege wêr’t it oer gean moast. It resint oplôge konflikt tusken Israel en Palestina wie fansels ûnûntkomber en oerskadet al it oare nijs. It makket ûnmachtich. It is faaks better om ris in skoft gjin nijs mear te lêzen, mar in goed boek te lêzen of sels wat moais te skriuwen.”

De Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse binne op de webside fan Dichter fan Fryslân te lêzen.

Fannijs

In Joad, in deade

in blêd, in reade

strewel kin de iepenklaude lyksekken

nei fyftich jier wer ferrast

net hoedzje foar Scar en Shere Khan

De memmen en heiten sjonge

fan brún en griis foar de ûnskuld

om it libben, om it libben

blêderein lit jitris ferjitte dat

it stoarmet yn de hjerst

It reint gewoan drippen

blêd falt fannijs

ferstek roazen sûnder moffen

bloed oan de hannen

slyt hurder as ylt

Omwuolle mei kramtried

fredet Charlie salang’t it neare nijs

knisperjend ta jiske baarnt

efter in fallen muorre

slacht it memmehert in bluesnacht yn

As Arabieren mear fan har bern

holden as dat se ús haatsje, suchte Golda,

mar ierdbeien ha de ferkearde kleur

treffe net sa hurd as pompoenen

en Hanukkah is noch fier

Trein neemt verkeerde afslag

Europarlementariërs per ongeluk in Disneyland

In blêd, in deade

in seizoenskonsert falt

fannijs mei in dissonant.

Sigrid Kingma | Dichter fan Fryslân