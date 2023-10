Ferline wike wie it Frysk Sjongfestival Liet 2023. Op It Nijs komme de lieten nochris foarby. Foar wa’t de útstjoering mist hat of de optredens nochris sjen wol. Hjoed de nûmer 8: Mei dy fan De Mann’

Nije ôfleveringen fan dizze rige binne ynkoarten te finen ûnder Ferdivedaasje.