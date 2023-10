De ferskiklike dea fan twa Lippenhústers (ferhaal)

Op de noch hieltyd moaie en rêstige Heide – in strook heechlân, dêr’t har al hiel lang minsken fêstige hiene – yn ’e omkriten fan de Bûtewei en it Alddjip by Lippenhuzen wennen yn de ein fan de 19de iuw Poai Veenstra en Antsje Meyer, dy’t yn 1842 mei-inoar troud wiene. Poai sil wol arbeider west hawwe, mei sels wat lytsfee en miskien ek wol in pear bistjes yn de efterein fan harren húske. Se hiene allebeide altyd tige warber west en har och sa ynset foar de fiif bern dy’t se krigen. No’t se âld wiene (Poai wie 82 en Antsje 80 jier) moasten se har sûnder de bern rêde, want dy wiene fansels al lang it hûs út. Oan harren iene kant sieten Albert Zandstra en Janke de Boer en oan ’e oare kant Anne Bos en Jouk Jeensma. Albert en Janke wiene de pake en beppe fan Evert Zandstra, de bekende skriuwer dy’t op 25 desimber 1897 dêr berne is. Evert Zandstra, in skoalmaster, hat sa’n 25 boeken skreaun en dêr meie de Lippenhústers wol grutsk op wêze.

Poai en Antsje wiene earme, ienfâldige minsken en no’t Poai net mear by in oar yn it wurk koe, wennen se yn in húske dat earst noch fan harren sels wie. Mei syn ‘wrotterslean’ hie er dat byinoar garje kinnen, mar no’t se âlder wiene moasten se it oan de tsjerkfâdij fan Lippenhuzen oerdwaan. Se moasten it eins “opite”, oars krigen se gjin jild fan de diakony. No moatte we dat de tsjerke net kwea ôf nimme, tink ik, want der wie yn dy tiid gjin AOW en bystân. De tsjerke, hoewol’t dy it ek lang net altyd goed die, soarge as iennige ynstânsje dochs noch foar it libbensûnderhâld fan earme minsken, mar oft dat wol de fatsoenlikste wize fan besitsfermeardering wie, bliuwt in fraach.

Poai en Antsje wiene tige op harsels en hiene mei de buorlju eins gjin omgong. Allinne Alberts Janke kaam noch wolris del foar in praatsje. Poai hie noch in stikje grûn dêr’t er ierappels ferboude en beide âlde minsken leine by ’t hjerst op ’e knibbels om dy derút te heljen. Mar Antsje begûn wat gammel te wurden en beide wisten mar al te goed dat de ein yn ’t sicht wie. Poai hie wolris sein: “Ik hoopje mar dat wy beide tagelyk stjerre meie en dat we dan yn ien kiste kinne.

Sneontejûn 18 febrewaris 1898 wie it min waar, it waaide hurd. It begûn al wat te tsjusterjen. Tsearde Gryt Wiebinga, dy’t oan in dwersreedsje fan de strjitwei wenne, wie bûtendoar om it linnenguod yn te heljen dat oan de line hong. It wie om seis oere hinne. Doe’t se yn ’e hûs soe, seach se noch efkes nei it westen en rôp ta it hûs yn: “O, wat rikket de skoarstien fan Poai-en-dy, dat is gjin goed spul. Wy moatte der mar efkes hinne te sjen.”

Tseard kaam fuort oerein út ’e stoel dêr’t er wat yn te slomjen lei en tegearre rûnen se nei Albert en Janke ta, dy’t daliks meigiene. Doe’t se by it hûs fan Poai en Antsje oankamen wie it allegearre fjoer. Tseard raamde de efterdoar iepen en koe noch in skiep út it brânende hûs skuorre. De oaren wiene nei de foarkant fan it wentsje ta gien en Alberts Janke sloech it foarút yn. Se besearde har dêr de hân by, mar joech dêr fierders gjin omtinken oan. Se moasten yngripe.

Fan Antsje en Poai, dy’t winterdeis altyd al betiid op bêd giene, gjin spoar. Der wie mei gjin mooglikheid om yn ’e hûs te kommen. It wie oars net as reek en fjoer yn de keamer. De froulju rôpen tige oerstjoer noch: “Poai, Antsje, fluch, fluch, kom derút, alles stiet yn ’e brân, nei bûten ta!” Mar der kaam gjin antwurd. Alles wat se hearden wie it knappen fan de yndrûge balken en it gûlen fan de wyn. It reinde fonken doe’t de souder nei ûnderen kaam. De omstanners skrillen tebek. En ek alle oare buorlju dy’t derop tasetten kamen, fleagen as gekken om it brânende hûs hinne; se koene neat dwaan. It fjoer lôge noch mear op troch de hurde noardwestewyn, in stoarm gelyk. Dy jage de flammen heech op, dat de brânende stikjes hout en jiske fleagen fier yn it rûn. De minsken sleepten noch wol mei amers wetter, mar it joech allegearre neat mear.

Anne Bos sei: “Ik moat om ús eigen hûs tinke”, en hy joech him ôf. Mei in mes yn ’e hân om syn eigen ko los te snijen as it moast, en twa amers mei wetter, hold er de wacht, wylst de fonken by syn wente lâns fleagen. Aldergelokst kamen se net op syn húske telâne.

Yn in foech oere lei de wente fan Poai en Antsje tsjin ’e flakte en wie it ien rikjende púnheap. Noch deselde jûn kaam de boargemaster en in eksteur fan ’e Sweach oansetten om alles op te nimmen. Hoe’t de brân ûntstien wie, nimmen koe it sizze. Guon seine dat it fan de tongerbui kommen wie, mar oaren hiene neat heard. It moast wol eigen fjoer west hawwe. Der waard besletten om de oare moarns it pún te romjen en nei de liken te sykjen.

De oare deis kaam de plysje del mei de twa earmfâden. Mei de buorlju sochten se yn de púnheap en fûnen it alhiel ferkoalle lyk fan Poai ûnder de ynfallen gevel flak foar ien fan de ruten. Oan de knopen fan syn kile koene se him werom. Alberts Janke hie krekt it ferkearde glês ynslein. Se sei letter noch: “Och heden, hie ik dat oare glês mar ynslein, dan hiene wy Poai noch fûn.” Foar it plak fan it bedstee lei it ferbrânde lyk fan Antsje. De beide âlde stumpers wiene dochs noch fan ’t bêd ôfgien en hiene besocht om derút te kommen, mar se hiene de doar net fûn.

Twa âlde minsken dy’t de skriklike ferbrâningsdea ûndergean moasten. Beide liken waarden yn ien kiste lein en sa wie de winsk fan Poai dochs útkommen, mar op sa’n wize hie er dat grif net bedoeld.

© Henk F. Hansma, De Himrik