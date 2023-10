Bûter-yn-’e-brijfestival ‘Jonge Pioniers’ op snein 5 novimber

It Feitsma Fûns (www.feitsmafuns.frl) organisearret op snein 5 novimber 2023 it tradisjonele Bûter-yn-’e-brijfestival yn ien fan de moaiste histoaryske lokaasjes fan Ljouwert en nûget dêr elkenien fan herten foar út. Sintraal steane diskear jonge minsken dy’t mei it Frysk dwaande binne. It tema is ‘Jonge Pioniers’.

De tagong is fergees, mar it is wol needsaaklik om jin foar 1 novimber 2023 op te jaan troch in mailtsje te stjoeren nei info@feitsmafuns.nl, mei it fersyk om yn de ûnderwerprigel ‘festival’ te setten en yn de mail de namme fan de persoan(en) dêr’t de oanmelding foar is.

Programma

13.30 Iepenjen troch Irénke Meekma, foarsitter Feitsma Fûns.

* Foardracht priiswinner en nominearre kandidaten Lytse Gysbertpriis (oant 12 jier). Sytse de Haas mei it gedicht ‘Ik moat fuort’.

* Siepie Brandsma mei it gedicht ‘Pake en beppe’.

* Ypie de Boer mei it gedicht ‘Us knyn dêr’t ik it goed mei fyn’.

* Muzikaal yntermezzo ûnder lieding fan Gerard Rinsma.

* Lesine Möricke (studint Media en kultuer, Keunstskiednis en Frysk Universiteit fan Amsterdam) fertelt oer har skripsje oer stereotypearring fan de Fryske identiteit.

* Elvis Khakichev (Piter Jelles Gymnasium Ljouwert), Senne Everhard en Sofie Maret Smilde (Piter Jelles !mpulse VWO Ljouwert) drage eigen wurk foar.

* Muzikaal yntermezzo ûnder lieding fan Gerard Rinsma.

* Skoft.

* Poëzyjworkshop foar jong en âld ûnder lieding fan Meindert Reitsma.

* Sierd Prins (studint Frysk Ryksuniversiteit Grins) fertelt oer syn skripsje oer meartaligens yn it kleaster Tabor yn Snits om 1500 hinne.

* Muzikale útsetter ûnder lieding fan Gerard Rinsma.

16.30 Sluten troch Irénke Meekma en neisit mei hapke en drankje.

Snein 5 novimber

Tiid: 13.30-16.30 oere, ynrin 13.00 oere

Plak: ‘Giele Seal’ fan it Steedhâlderlik Hôf

Hôfplein 29, 8911 HJ Ljouwert