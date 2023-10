Brede gearwurking om safolle mooglik minsken fytse te litten

Elkenien dy’t dat wol, moat op ’e fyts stappe kinne. Dat betsjut dat minsken in goede, feilige en passende fyts hawwe moatte. En se moatte fytse kinne.

Trije miljoen beskikber

Fjirtjin gemeenten, seis maatskiplike partners, trije ministearjes en twa bedriuwen stelle yn totaal hast trije miljoen euro beskikber foar de kommende fjouwer jier. Dat jild is foar projekten yn wiken, stêden en lanlik gebiet. Gemeente Ljouwert is ien fan de gemeenten dy’t meidocht. Moandei 9 oktober, op de Dei fan de Stêd, waard yn Arnhim de gearwurking offisjeel makke troch it ûndertekenjen fan de City Deal Fytsen foar Elkenien.

20% fan de Nederlanners fytst (hast) nea

Nederlân hat mear fytsen as minsken. Mei-inoar binne der 23 miljoen fytsen. Tagelyk hat net elkenien yn Nederlân in fyts. Fan alle Nederlanners fan seis jier en âlder hat 12% op it stuit gjin fyts. Goed 20% fan de minsken fytst nea of hast nea. Dat kin wêze om’t se in fyts en it ûnderhâld derfan net betelje kinne. Yn alle basisskoalklassen (yn ’e stêd) sitte yn trochsneed twa bern dy’t gjin fyts hawwe. Ien op de alve bern fytst nea of hast nea.

Gemeente Ljouwert docht ek mei

De partners yn de City Deal sette nije projekten op en skale suksesfolle besteande projekten op. As in partij binnen de gearwurking goede ûnderfiningen mei in projekt hat, kin dat mei de oare partijen dield wurde. Wethâlder Evert Stellingwerf is entûsjast oer de City Deal Fytsen foar Elkenien: “It befoarderjen fan it fytsen draacht yn belangrike mjitte by oan de maatskiplike opjeften dêr’t wy yn ús gemeente foar steane. Dêrmei giet it om fraachstikken yn it fysike domein, lykas duorsumens en romte yn ’e stêd kreëarje foar wentebou en grien. Mar ek om aspekten út it sosjaal domein, lykas it befoarderjen fan de sûnens en bettere tagong ta foarsjenningen en wurk. Ik fyn it dêrby wichtich dat elkenien de mooglikheid hat om te fytsen.”

Bernefytseplan

Stichting Leergeld, ek ien fan de City Deal-partners, helpt alle jierren sa’n 20.000 bern oan in fyts. Dat dogge se faak yn gearwurking mei it Bernefytsplan fan de ANWB, dy’t lokaal twaddehâns fytsen ynsammelet en mei help fan frijwilligers opknapt. Yn de gemeente Ljouwert binne ynsammelpunten, ûnder oaren by de Wurkpleats Ald-East en Omrin Grou.

City Deals

City Deals binne in inisjatyf fan it ynterbestjoerlik ynnovaasjeprogramma Aginda Stêd. Mei de ynset fan City Deals wurket it ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes oan it fuortsterkjen fan groei, ynnovaasje, feiligens en leefberens yn de Nederlânske stêden. Yn City Deals wurde konkrete gearwurkingsôfspraken tusken stêden, Ryk, oare oerheden, bedriuwen en maatskiplike organisaasjes ferankere. Dy ôfspraken liede ta ynnovative útkomsten foar maatskiplike fraachstikken. De City Deal Fytsen foar Elkenien is de 31e City Deal.

De dielnimmende partijen oan de City Deal binne in stikmannich gemeenten, ANWB, BOVAG, Beweechalliânsje, Fytsersbûn, Platform 31, Stichting Leergeld, Decathlon, Heijmans en de ministearjes fan Yntrastruktuer en Wettersteat, Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes, en Folkssûnens, Wolwêzen en Sport.