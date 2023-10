Nije Dichter fan Fryslân op 16 novimber bekend

Op tongersdei 16 novimber om 16.00 oere wurdt de nije Dichter fan Fryslân offisjeel beneamd. Dat bart yn de Stedskas fan it Explore the North-festival op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert.

Foardat deputearre Eke Folkerts de nije Dichter fan Fryslân offisjeel beneamt, nimt Sigrid Kingma, dy’t fan 2021 oant 2023 dy funksje op ’e noed hie, ôfskied. De feestlike middei wurdt mei mooglik makke troch Boeken fan Fryslân en Explore the North. De presintaasje is yn hannen fan Suzanne van Zwam.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch Boeken fan Fryslân. Mei dat dichterskip wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzy. De advyskommisje bestiet dit jier út Sigrid Kingma, Céline Wierda en Ammerins Moss-deBoer (foarsitter).

Wa’t by de bekendmakking oanwêzich wêze wol, moat him yn it foaren oanmelde op ynfo@dichterfanfryslan.nl.

Tongersdei 16 novimber 2023, 16.00 oere (ynrin fan 15:30 oere ôf);

Stedskas Explore the North, Aldehoustertsjerkhôf Ljouwert.