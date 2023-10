Australyske fisker dea nei botsing mei walfisk

Yn Australië is in fisker om it libben kommen troch in botsing mei in walfisk. De 61-jierrige man sloech oerboard troch de dining dy’t it bist feroarsake doe’t it oan it oerflak kaam. In oare opfarrende bedarre ek yn it wetter, mar dy man fan 53 oerlibbe it ûngelok.

De manlju wiene yn de iere moarn Botany Bay by Sydney opgien om te fiskjen. Harren boat waard om 6.00 oere hinne leech oantroffen troch de bemanning fan in skip dat foarby fear. De manlju blieken doe al sa’n trije kertier yn it wetter te lizzen. Neffens de plysje hie de man dy’t noch libbe der alles oan dien om syn maat dy’t út de tiid wie, by him te hâlden, mar wie dy net mear te rêden.

De plysje neamt it in nuver ûngelok. “De manlju woene har fan ’e moarn wat fermeitsje troch te fiskjen en dat is op in trageedzje útrûn”, sei in wurdfierder. It is net krekt dúdlik watfoar soarte walfisk de boat rekke hat. Yn Australyske wetters komme tritich ferskillende soarten foar, en dêrfan hawwe tsien in flinke grutte. Hoewol’t deadlike ûngelokken mei walfisken net faak foarkomme, seit in saakkundige dat de walfisketrek by Sydney lâns dit jier opfallend grut is. Hy warskôget dêrom om genôch ôfstân te hâlden.

“De walfisken wolle net ien kwea dwaan, mar ûngelokken barre”, redenearret er. Dêrom wurdt in ôfstân fan hûndert meter oanrekommandearre by folwoeksen bisten en it trije kear safolle as der in keal mei swimt.”