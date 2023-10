Arjan Hut: Hjoed wie it hjerst

Kollum

Efkes de hûs út, efkes de kop leech. Doch de hurdrinnersskuon oan en draaf de stêd út. Rjochts it kanaal, links Cammingabuorren. De sinne skynt, in lytse oaze yn it oars suterige waar. Under de kanaalwei troch, hjir en dêr puozzen dêr’t ik krekt wol, krekt net oerhinne hippe kin. Minsken litte de hûn út, of de partner, ja, in soad steltsjes op jierren.

De rûte haw ik yn it foaren úttocht, wit hoe lang ik hjoed drave wol. By de Nije Wielen draaie en as ik dan wer werom by it startpunt bin, kin ik moai de lêste pear hûndert meter útrinne, ôfkuolje en thús ûnder de brûs.

Foarby de flats stiet in rychje huzen dat dêr yn de fyftiger jierren boud is. In menear mei in túnklauwer, hy skept en skoot blêden fan syn oprit. “Dit is gjin taakstraf!” ropt er. Begjint daliks in praatsje. Binnen in pear minuten wit ik in soad fan de man, dy’t efter de santich is en him ferûntskuldiget dat er gjin goed Nederlânsk praat. Hy praat Liwwadders.

Ik kin Frysk tsjin him werom prate, dat fynt er moai. Komt fan de Butterhoek, wenne yn ien fan de lêste húskes dêre, foar de sloop. No stiet Tresoar op dat plak, en de Afûk, dat er útsprekt as Aa-fuck. It waar slacht om, wolken blaze de sinne fuort en ik kuolje hurd ôf – mar de Butterhoek, ik ha foto’s sjoen, wat in earmoed! Alle dagen oer it Sint-Jobsleen nei skoalle, ‘oek op saterdags!’

Kom mei, seit er, en sa steane we yn de earste fan syn twa garaazjes. Sels boud. Hy lit sjen wêr’t eartiids it hûs ophold, dêr rûn in túnpaad. Mei de hannen jout er oan hoe smel oft dat paad wie. Der stiet no in motor, en hiel folle doazen mei Zwitsal fochtige doekjes. Oft ik kofje wol?

Eartiids gong er der mei de frou op út. Se makken moaie reizen. Se stoar oan de sykte ‘met de K.’ seit er. Yn de wenkeamer hinget in foto mei twa lytse pakesizzers. In tredde is op komst. Hjerst. Yn de hjerst fan syn jierren. Hy fielt him net âld. It plafond yn de húskeamer hat er sels dien. Hy jout my in pakje mei papieren bûsdoekjes foar myn bril, dy’t beslein is. ‘Hou mar.’



Pas bûten stelle we inoar oaninoar foar. Hy hat my wol faker rinnen sjoen. In dichter? Oft ik Melvin van Eldik ken?

Dan gau nei hûs, dêr’t myn frou oan it hantwurkjen is en de jongste thúskomt fan skoalle. Nei it omstrûpen, set ik wetter op en sykje in bondel fan Sipke de Schiffart. Yn In running gag om te gûlen stiet in gedicht dêr’t hjerst, iensumheid en fantasy yninoar om rane. In gedicht foar as de rein tsjin it finster waait.