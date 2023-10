Arjan Hut: De púntún fan Eden

Mei de dichters komt it wol goed, mar der is noed oer de takomst fan de proazaskriuwers yn Fryslân. Jetske Bilker neamt it yn in ynterview troch Jaap Krol (ien fan de proazaskriuwers dy’t him dizze iuw oppenearre) foar it Friesch Dagblad op de dei dat se de Gysbert Japicxpriis kriget. Yn de taspraken yn de Martinitsjerke te Boalsert giet it der ek oer. Der binne wol in soad boeken ferskynd de ôfrûne fjouwer jier, mar (hast) gjinien fan in debutant. Hoe sil dit komme?

De lêste strofe soe ik sa wol op in bline muorre spuitsje wolle.

It binne fansels mar lytse noeden yn it ramt fan it grutte wrâldnijs. Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma skriuwt op har blog dat se de autoradio leaver net mear oanset as har bern efteryn sit. Snein yn Aldebiltsyl droegen ferskate dichters in fers op oan de oplôge oarloch yn Israel. Martsje de Jong hie in nij gedicht skreaun dêr’t se har fertwiveling en ûnmacht yn útdrukt. De iennichste oarloch dy’t sy goed ken is de saus oer har patat. Gerard Marcel de Jong hie gedichten foar de frede oerset fan sawol in Israelyske as in Palestynske dichter. Aldere gedichten, en yndruk meitsjend, mar se hawwe by einsluten de frede net tichterby brocht.

Ja, online giet it der likegoed hurd en wreed om ta. De rop om wraak oerstimt earstoan de langst nei frede, der wurdt omraak smiten mei hyperboalen, swart-wyt is de tinktrant en wa’t it net mei de gleone koppen iens is, no, dy is in minne hûn, nee, slimmer noch, in terrorist! “Kan iedereen bij wie de kennis niet uit het hoofd, maar uit de onderbuik komt de compassie opbrengen om in het openbaar zijn of haar snavel te houden?”, freget Marcel van Roosmalen yn syn NRC-kollum. Mar sa wurket it net. Just de ûnderbúk lit him hearre, fuorre troch ús eigen rûnpompen fan horrorbylden en -ferhalen.

Dichters binne dochs stadige tinkers, besjogge in saak fan alle mooglike kanten, passe en mjitte mei wurden, soarchfâldich keazen, en de foarm … Wurden hawwe impact, gewicht. In wurd is net neat. As ik op in jûn midden yn ’e wike it lokaal ynstap dêr’t ik in poëzyworskshop jou oan nijkommers, bin ik suver spand. In soad fan harren komme út it Midden-Easten. Hoe leit it der fan ’e jûn hinne? Binne se bliid, lilk of bang? Ik hie miskien wat minder lang op de socials hingje moatten. Op it boerd hat ien de nammen Israel en Palestina skreaun. Der binne hertsjes om hinne tekene.

Dat byld ha ik noch yn de holle as ik wer thúskom en dochs wer op Facebook sjoch. Tusken de soargen, mieningen en drigeminten fyn ik ek … in gedicht. Blommen op it pún hjit it, en dêryn komt in soad werom. De rare spanning tusken it echte oarlochsgebiet en it firtuele slachfjild fan de sosjale media. De fraach oft we leaver wraak, gelyk of frede hawwe. En fragen, fansels, fragen. Fragen yn in tiid fan antwurden. Wa makket fan Eden wer in tún, bygelyks. Fierder net in dreech gedicht, de bylden binne dúdlik. Soms ek sentiminteel, en it rimet, dêr hâld ik oars net fan. Mar de lêste strofe soe ik sa wol op in bline muorre spuitsje wolle, yn neonkleurich graffity. It gedicht is ek noch skreaun troch in proazaskriuwer.

Blommen op it pún

’k Sjoch duvels yn ’e fjilden

’k Sjoch grûn dy’t raast om bloed

Om wraak, om te ferjilden

In dûns fan juster, moarn en hjoed

Raketten weevje har patroanen

In izich mozayk fan haat

In loft fan reek, en dan it droanen

De dea slacht yn, gjin ûnderskaat

Byld fan in hûs, beton, in pinkje

In bernehantsje, dat is wis

In famke, ’k sjoch in rinkje

Fan beppe krigen, sûnder mis

In mem dy’t bidt, de eagen stikken

Yn in fan God ferlitten lân

Dea en ferdjer, sûnder ferblikken

De stank fan jiske, stof en brân

En dan te uzes, wy hjir te seuren

It ûnbelang is ús tragyk

Oer flaggen, komma’s, kleuren

Madurodam fan ús gelyk

Wa doart it oan en praat oer frede

Makket fan Eden wer in tún?

Wa pakt in skeppe, kiest foar de rede

En sieddet blommen op it pún?

(Koos Tiemersma, oktober 2023)