Anne-Goaitske Breteler: De (ûn)frije Fries

Skôging

Sneon foar in wike wie ik by de seisensantichste Betinking fan de Slach by Warns, dêr’t de winst yn de Fryske frijheidsstriid út 1345 fierd wurdt. It wie de earste kear dat ik it Reaklif seach, want de grutte histoaryske wearde fan de swerfstien woech earder net op tsjin it nasjonalistyske karakter dat de gearkomste taskreaun wurdt. Mar it is altyd goed om foaroardielen te ûndersykjen en wol of net te fersmiten. Ik gie dus graach yn op de útnûging fan de stichting dy’t my frege om dêr te sprekken.

Healwei Warns wapperen de Fryske flaggen my al yn ‘e mjitte. Ik tocht der fuort te finen wat ik socht; Frysk identiteitsfertoan. Twa findeldragers paradearren mei in Hartoch Jan yn ‘e hân en Skerjonnen oan ‘e fuotten. Hja sieten fêst net te wachtsjen op de kanttekeningen dy’t ik pleatse soe by it byld fan de grutske, frije Fries, sa ûnderstelde ik.

As antropologe kin ik net prate fan dé Fryske identiteit, want der binne safolle mear skaaimerken dy’t in persoan meitsje ta wa’t dy is. ‘Frysk’-wêze is mar ien fan de rollen dy’t in yndividu alle dagen oannimt. Dêrneist is immen ek noch wurknimmer, wurkjouwer of skoalbern, man, âlder, bern, autofanaat, muzikant of oarsoartich hobbyist. Elke laach beklaait in oar part fan it sosjale libben en bepaalt dêrmei de ûnderskiedende identiteit fan in yndividu.

It idee fan in Fryske identiteit is boppedat mar foar in part ynklusyf. Hoewol’t it net bestean kin sûnder oare leden fan deselde groep, bestiet it tagelyk ek by de graasje fan eksklusiviteit. Pas wannear’t de iene groep him tsjin de oare ôfsette kin wurdt der in kontrast tusken beide oanbrocht. In gefoel dat my bekend foarkaam, want – sa skreau ik hjir earder alris yn in kollum – ik haw my noch nea sa Frysk field as yn myn stúdzjetiid yn Amsterdam, dêr’t ik mysels derop betrape ôfjage te wêzen op Fryske produkten yn de supermerk of op Fryskpratende minsken dy’t ik tafallich foarbykaam. Wat ik yn myn berteprovinsje nea die, omdat de Fryske fertsjintwurdiging dêr fansels spruts. Neffens de Britsk-Ierske antropolooch Benedict Anderson wurket dat dielde identiteitsfielen op grûn fan etnisiteit saneamde ‘ynbylde mienskippen’ yn ’e hân. De leden fan in mienskip sille inoar nea allegearre kenne, mar fiele dochs in djipgeande konneksje. Dy ferbyntenis kin lykwols fiergeande gefolgen hawwe. Net allinne fersterkje hja byinoar it mienskiplike gefoel fan dy iene identiteit, de mienskipsleden binne yn it radikaalste gefal ek ree om te fjochtsjen – en miskien sels te stjerren – foar it fuortbestean fan harren eigen mienskip.

Oant safier foel it my ta yn Warns. Myn betooch oer identiteit foel yn goede ierde, want ik seach knikkende gesichten yn it publyk, sels doe’t ik in Máxima-gelikense opmerking makke oer it ûntbrekken fan in ûndûbeldsinnige Fryske identiteit. Tagelyk, by de fraach ‘Wat makket dy Frysk?’, krige ik antwurden werom dêr’t ik foarôf op hope hie: taal, mienskip, skiednis, sport, mentaliteit, ferbining mei de natuer. Aspekten dy’t wol deeglik in positive útwurking hawwe kinne op it moed fan in minske, en dy’t ik persoanlik sa ek ûnderfyn. It fielen ûnderdiel út te meitsjen fan in mienskip makket ien nammentlik minder iensum. As dy mienskip bûn is oan in etnisiteit, lykas de Fryske, betsjut it net allinnich dat der in hjoeddeiske ferbining mei-inoar is, mar ek ien fan eartiids en likegoed yn de takomst. En om mei te dwaan oan kulturele gebrûken lykas keatsen of it fieren fan in doarpsfeest, hoege Friezen inoar net perfoarst te kennen. Salang’t se de spulregels mar begripe, kinne se oanslute by it sosjale libben.

De rykdom fan kulturele uteringen yn de mienskiplike taal kinne dêrneist treastend foar de siel wêze. De mannichte oan Fryske lieten, dichtbondels, teäterstikken, berneferhalen of oare foarmen fan keunst kinne op it moed wurkje. Dêrby tsjinnet de taal net allinne as kommunikaasjemiddel, mar ek as emosjoneel trefpunt, dat úteinlik heilsum foar de geast wêze kin. Dat jildt likegoed foar de natuer, foar de bining mei in lokaasje dy’t sa tekenjend is foar it komôf fan in identiteitsgefoel. It erfskip fan wetter, lân en iuwenâlde gebouwen foarmet in taastbere ferbining mei de Fryske foargongers, en se docht in berop op de hjoeddeiske en takomstige Fries. Der moat mei soarch mei de omjouwing omgien wurde, wol dy bestean bliuwe.

Mar der falt oan de mienskipssin dy’t yn it Fryske identiteitsgefoel ynbakt sit ek noch wol wat op te merken. Wylst men yn ‘e stêden earder twongen wurdt om jinsels te ûnderskieden fan de mannichte oan minsken, jildt foar it plattelân fan âlds it tsjinoerstelde: om oerlibje te kinnen moat men ûnderdiel bliuwe fan ‘e groep. Dêrtroch heart de ienling him te konformearjen oan de mearderheid.

Underwilens is troch sekularisaasje en de ynfloed fan sosjale media ek it kollektiviteitsgefoel op it plattelân sterk feroare, mar sa no en dan kom ik noch hieltyd spoaren tsjin fan dat tinken út it groepsbelang wei. Al in jiermannich doch ik nammentlik ûndersyk nei de geastlike sûnens op it plattelân. Hieltyd sjoch ik weromkommen dat plattelanners oanstriid hawwe om harren yndividuele gefoelens ûnderhearrich te stellen oan it kollektyf, wêrtroch’t hja har minder gau útsprekke oer mentale problemen.

De Fryske paradoks – it statistysk oantoanen dat Friezen in relatyf legere sosjaal-ekonomyske posysje kenne, mar relatyf lokkiger binne – soe dêr in foarbyld fan wêze kinne. De fraach dy’t oan de enketearren steld waard, wie: ‘Kinne jo op in skaal fan 1 oant 10 oanjaan yn hokker mjitte oft jo josels in lokkich minske fine?’ Mar wat no as it eufemistyske dêr’t de Friezen om bekend steane, ek typearjend is foar it uterjen fan harren gefoelslibben. As it ‘altyd minder kin’ om it fermidden mar net ûngerêst te meitsjen, dan bliuwe negative gefoelens ûnbesprutsen en wurdt der miskien in oar antwurd ynfolle by sa’n enkête as werklik field wurdt. Boppedat bestiet it gefaar dat der fierder breide wurdt op in fêstrustke idee fan ‘de Fries’. Mar in sosjaal konstrukt as identiteit hat mei feroaring te krijen. Dêrtroch is de fjirtjinde-iuwske Fries amper noch te ferlykjen mei de ienentweintichste-iuwske Fries.

Dat ‘de frije Fries’ dy’t yn 1345 greve Willem IV wolris leare soe wat ‘leaver dea as slaef’ ynhold, noch altyd werom te kennen wêze moat yn elke hjoeddeiske Fries, is dan ek net winsklik. It is in útputtingsslach foar de geast om troch te striden foar in frijheid dy’t al iuwen lyn oan bannen lein is. Is it dan net sa dat de idee fan ‘De Vrije Fries’ ús krekt ûnfrijer en minder sûn makket?

Oant no ta hie ik gjin iepenlik wjerwurd krige fan it publyk by de betinking yn Warns. Myn eigen foaroardielen oer ‘de Fryske identiteit’ dy’t yn Warns alle jierren it toanbyld fan nasjonalisme liken, wiene oant no ta – op wat uterlik fertoan nei – wjerlein. En ek nei ôfrin bleau de toan hoeden. Ik fierde diskusjes mei oare Friezen dy’t as wethâlder, as goreografe of gewoan as ynteressearre meitochten oer it identiteitsfraachstik en hoe’t dy positive kanten fan it ‘Frysk’-wêzen te behâlden binne, mar tagelyk de skaadkanten net te mijen. It nasjonalistyske karakter is eins mar in lyts ûnderdiel fan ‘de Fryske identiteit’. Mar it byld dat de media sketse is der faak wol ien fan flaggedragers en oproerkraaiers. Neffens my falt it ûnder de ferantwurdlikheid fan ús allegearre om de Friezen sa sûn mooglik te hâlden. Lit ús dus wat minder reppe oer de populistyske frijheidsstriders, mar nammerste mear oer hoe’t it no wier mei de Fries giet.

