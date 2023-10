Anne Dykstra: Ylsgat

Kollum

Unfoech praat (49)

As de frou bernswier is, dan is it op in stuit dien mei de seks. Sa’n hûndert jier lyn hat in Klaas dat ek al ûnderfûn, want it wurdboek fan 1900 meldt dat Klaas yn ’e fekânsje is. Op dy seksuele ûnthâlding wurdt ek doeld yn ’e útdrukking ‘jo sitte tsjintwurdich foar de ylsgatten’.

De 19de-iuwske dichter Salverda hat dy útdrukking opheind en trochjûn oan Joast Halbertsma. In ylsgat (it WFT hat ylgat, iel(e)gat en ielsgat) is it fleangat yn in bijekoer. Halbertsma leit de útdrukking sa út: ‘gij zit tegenwoordig te koekeloeren voor de gaten der gele bijen en wespen; gij zoudt er de honing wel uit willen snoepen, maar gij kunt niet. d.i. uw vrouw is op het uiterste zwaar, en zij kan u niet ontfangen’.

Neffens Halbertsma sizze se yn Oerisel tillgat tsjin ylsgat en dat soene de Friezen neffens him ek wol sizze. Salverda stimt him dat mei. Mei tylgat yn stee fan ylsgat soe de útdrukking fansels in hiel ein dúdliker wurde. It liket der lykwols op dat de mannen it wat te moai meitsje wolle, ik ha tiilgat nearne oars fine kinnen, ek net yn Dick Eisma syn stúdzje oer de taal fan ’e bijkers.