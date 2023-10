Anne Dykstra: De baas

Kollum

Unfoech praat (50)

By âlds wie de baas yn it Frysk ûnder oaren in oantsjutting foar it ‘hoofd van een burger- of arbeidersgezin’ (WFT). As earder ien by de doar kaam dy’t frege oft de baas ek thús wie, dan wist de frou daliks dat it om har man te rêden wie. Tûzen om trettjin dat se dan sei dat se him wol efkes roppe soe, sûnder kommentaar op de ûnderstelde hierargyske relaasje.

Tsjintwurdich sil by de measte, yn alle gefallen by de jongere froulu, it hier oereinstean gean as der nei de baas frege wurdt. Mei rjocht fansels, hoewol’t it WFT ûnder baas ek de betsjutting ‘gezagsdrager, heerser, leider, persoon die het hoogste gezag uitoefent’ jout en dêrby tusken heakjes oan tafoeget: ‘veelal ironisch’. By dy betsjutting, dy iroanyske dus, fine we de útdrukking ‘hja hat de baas sprutsen’, sy is yn ferwachting. Iroanysk of net, as de frou swier rekket, dan wurdt soks faak op it konto fan de man skreaun. In man kin bygelyks de tún yn ’e bou bringe of hawwe as er in frou bernswier makket of as dy bernswier is. De tún is dêrby foar myn gefoel itselde as syn tún.