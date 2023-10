Advertinsjeynkomsten X rinne tebek nei oernimming troch Musk

Sûnt Elon Musk Twitter oernaam en dat sosjale medium ta X omdoopte hat dat op syn minst 55 persint minder advertinsjeynkomsten. Dat skriuwt parseburo Reuters.

It bedriuw hat it troch de ritige bedriuwsfiering ûnder lieding fan Musk dreech mei it fêsthâlden fan advertearders. It bedriuw ûndergie yn july fan dit jier bygelyks in hommelse nammewiziging en yn novimber ferline jier krigen hast 3700 meiwurkers dien. Neffens in ynwijde sil algemien direkteur Linda Yaccarino fan X om ’e tafel mei de banken dy’t Musk holpen hawwe mei de finansiering foar de oankeap fan X om de bedriuwsplannen troch te nimmen.

Skuld oan aktivisten

Musk hat earder tajûn dat it platfoarm te krijen hat mei tebekrinnende ynkomsten troch advertinsjes. Hy jout aktivisten de skuld om’t dy de druk by bedriuwen opfiere soene om op te hâlden mei advertearjen op X. Ferline wike sei frou Yaccarino dat sa’n 1500 merken as advertearders op it platfoarm weromkommen binne. Dat soe om njoggentich fan de hûndert wichtichste advertearders gean. Frou Yaccarino tinkt dat X yn it earste fearnsjier fan 2024 winst meitsje sil.

De advertinsjeferkeap yn de Feriene Steaten is krúsjaal foar in platfoarm as X. De advertinsjes dêr binne ferantwurdlik foar njoggentich persint fan de ynkomsten fan it bedriuw.