32 ‘Utsteld gelok’-ferhalen sammele yn blomlêzing

Yn de earste edysje fan kultuermanifestaasje Arcadia brocht Ljouwert Unesco City of Literature Utsteld gelok: 100 nij skreaune ferhalen, foarlêzen yn 100 tunen yn Fryslân. De ferhalen foelen by it grutte publyk yn ’e smaak. Mei de bedoeling dat noch mear minsken deroer beskikke kinne, frege de organisaasje letterkundige en skriuwer Henk Pröpper om in seleksje te meitsjen foar in bondel.

Op tongersdei 5 oktober oerhandiget Pröpper it earste eksimplaar fan sawol de Nederlânsktalige as de Frysktalige blomlêzing oan Ljouwerter boargemaster Buma. De bondels binne dêrnei yn de boekhannel te keap.

De skriuwers dy’t Ljouwert City of Literature útnûge om in ferhaal te skriuwen, kamen út Fryslân, Nederlân en oare lannen. Ynspiraasjeboarne wie Bocaccio’s Decamerone. Henk Pröpper makke net allinne in seleksje út de hûndert ferhalen, mar skreau ek in ynlieding: “Jo sille der in stikmannich linen yn ûntdekke, mei-inoar foarmje se in grutter ferhaal, it ferhaal fan ús tiid. It is moai, soms swiid, soms benearjend om te sjen hoe’t skriuwers in wrâld yn krisis ûntlede en hokker metoaden, hokker paradizen se ûntwerpe, of om oan de tiid te ûntkommen, of om dy just ûnder eagen te sjen.” Pröpper, dy’t yn Parys wennet, wie yn syn karriêre ûnder mear direkteur fan it Institut Néerlandais, it Nederlands Letterenfonds en útjouwerij De Bezige Bij. Hy is dêrneist resinsint by de Volkskrant.

Yn de blomlêzing binne ferhalen opnommen fan ûnder mear Annelies Verbeke, Albertina Soepboer, Cynan Jones, Jannie Regnerus, Etgar Keret en Rob van Essen. Sawol de Nederlânsktalige as Frysktalige bondel is fan 6 oktober ôf te krijen by útjouwerij Afûk (yn de winkel en de webwinkel) en oare webwinkels en boekhannels.

Oer Utsteld gelok

Foar Utsteld gelok liet Ljouwert City of Literature troch hûndert skriuwers in koart ferhaal skriuwe. Dy waarden yn de hûndert Arcadia-dagen hieltyd yn in oare tún yn Fryslân foarlêzen. It literêre projekt luts goed 3.600 besikers. De ferhalen binne noch altyd te beharkjen yn de taal dêr’t se yn ferteld binne en te lêzen yn trije talen (Nederlânsk, Frysk en Ingelsk) op uitgesteldgeluk.nl.