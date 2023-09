Ynspiraasjedei oer boargerskip en meartaligens yn it mbû op 11 oktober

Nei it sukses fan de ynspiraasjedagen ‘Wy binne mbû en boargerskip’ yn 2022, wurdt dit jier in mienskiplik ferfolch organisearre. Dat sil wêze op tiisdei 11 oktober fan 13.00 oant 18.00 oere yn Neushoorn, Ljouwert.

It wurdt in middei fol ynspirearjende wurkateliers op it mêd fan boargerskip, meartaligens, praktyksituaasjes en mear. De middei stiet yn it teken fan trije tema’s. Oanmelde foar de wurkateliers kin fia dizze link.

Boargerskip yn de regio

Boargerskipsûnderwiis moediget studinten oan om aktyf diel te nimmen oan de maatskippij: wrâldwiid, mar just ek ticht by hûs. De studint leart dat er net allinnich ûnderdiel is fan de maatskippij, mar dat er der ek mei foarm oan jout. Hoe identifisearje studinten har mei de eigen regio en op hokker wize kin dêr yn it ûnderwiis rekken mei holden wurde?

Hjir en no

Troch it trijetalige en transmediale projekt “PRESENT” (‘Hier Nu!’) krije studinten help by it sykjen nei oplossingen om fan de hjoeddeiske útdagingen yn ús maatskippij te profitearjen troch bewustwêzen, entûsjasme en aktivearring.

Meartalich mbû

De (takomstige) beropsprofesjonal hat hieltyd mear te krijen mei minsken mei ferskillende kulturele en talige eftergrûnen. Yn Fryslân giet it dêrby faak om Nederlânsk en Frysk, mar ek om streektalen en moderne frjemde talen. Mei-inoar sille se op ’e siik nei (wurk)foarmen om it regionaal taalklimaat yn it mbû in plak te jaan.

Sjoch op de webside fan ‘Wy binne mbû’ foar it programma.