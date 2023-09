Yn Ljouwert en Achtkarspelen wenje measte smokers fan Fryslân

Yn ferhâlding wenje de measte Fryske smokers yn de gemeente Ljouwert. 18,2% fan de folwoeksen ynwenners stuts dêr ferline jier geregeld in sigaretsje op, in heger persintaazje as de lanlike trochsneed. Yn Achtkarspelen en Waadhoeke wenje ek relatyf in protte smokers. Dat konkludearret Independer op basis fan de resintste data fan de GGD, CBS en it RIVM.

Takom wike begjint Stoptober, de moanne dy’t yn it teken fan ophâlden mei smoken stiet. Yn Ljouwert blykt de kampanje it hurdst nedich te wêzen. Nearne yn Fryslân is it oanpart smokers sa heech as dêr. De provinsjale top 5 fan folwoeksen smokers is sa:

Ljouwert: 18,2%

Achtkarspelen: 16,9%

Waadhoeke: 16,7%

Smellingerlân: 16,4%

Harns: 15,3%

Op Skiermûntseach en Flylân snakje just de minste ynwenners nei in sigaret: dêr is ‘mar’ respektyflik 5% en 5,4% fan de ynwenners oan smoken ferslave. Op de side fan Independer binne de sifers de gemeente en yn de rest fan Nederlân te besjen.

Tal smokers nimt ôf, mar ûnder de jongerein just net

Ut de sûnensenkête fan it CBS docht bliken dat it tal smokers yn Nederlân ôfnimt. Yn 2022 stuts op syn minst 17,1% fan de Nederlanners fan tolve jier en âlder út en troch in sigaret op. Foar koroana lei dat persintaazje op 19,5%. Takomme wike begjint Stoptober. Foaral foar teeners en tweintigers is de jierlikse kampanje yn oktober hurd nedich. Under de jongerein is de positive trend nammers net sichtber. Yn 2022 smookte op syn minst 1,7% fan de tolve- oant sechstjinjierrigen. Yn it jier foar koroana gie it om 0,9%.

Sechstjin- oant tweintichjierrigen gripe ek hieltyd faker nei in sigaret. 15,2% wie yn 2022 ferslave oan smoken, wylst it yn 2019 noch om 12,8% gie. De groep tweintich- oant tritichjierrigen is ek opfallend. Neffens de tiid foar koroana (27,7%) wurdt der minder smookt, mar dy trend liket no te feroarjen. Al twa jier efterinoar is in tanimming te sjen. Ofrûne jier smookte neffens de sifers in fearn fan de tweintigers (+1,1%).

Teeners brûke oant wol tsien kear faker e-sigaret

Tusken 2020 en 2022 is it ‘vapen’ yn alle âlderdomsgroepen yn Nederlân ek gâns tanommen. Brûkte yn 2020 noch 0,8 persint fan de minsken e-sigaretten, ferline jier wie dat op syn minst 2,5%. Under de sechstjin- oant tweintichjierrigen is dat sels tsien kear heger as twa jier dêrfoar. Fan dy groep brûkte yn 2020 0,5% e-sigaretten en yn 2022 soe dat neffens de sûnensenkête fan it CBS om op syn minst 6,6% gean.

Gjin finansjele drompel mear

De ôfrûne jierren binne flinke stappen set om it ophâlden mei smoken just makliker te meitsjen. Profesjonele begelieding wurdt ûnderwilens folslein út de basisfersekering fergoede en sûnt 2020 is der sels gjin eigen risiko mear. Der is dan ek gjin finansjele drompel mear om mei smoken op te hâlden.