Waarpraatsje: Wiete tongersdei

DE JOUWER – Nei in kreaze mar skiere woansdei, sjocht it waar der foar tongersdei min út.

Woansdeitenacht is it drûch. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei 17 graden is it hiel myld foar de tiid fan it jier.

Tongersdei is de loft berûn en it kin in hiel skoft reine. Moarns is de sudewyn matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich, mar middeis jout de wyn him wat del en komt dan út ferskillende rjochtingen. It sil net folle waarmer wurde as 17 graden.

Freed is it ek noch ritich.

Jan Brinksma