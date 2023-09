Waarpraatsje: Wat minder stabyl

DE JOUWER – Nei in rite mei rêstich neisimmerwaar, krije wy no wat oar waar, mar hiel wiet wurdt it net en it bliuwt oan ‘e waarme kant.

Woansdeitenacht bliuwt it drûch. De sudewyn rommet nei it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken 11 en 14 graden.

Tongersdei liket in skiere dei te wurden, mar in glimp fan ‘e sinne is net útsletten. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet wat mear wyn. It sil op de measte plakken krapoan 20 graden wurde.

Freed reint it in skoft.

Jan Brinksma