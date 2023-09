Waarpraatsje: Waarm foar de tiid fan it jier

DE JOUWER – It bliuwt oant freed noch rêstich en noflik neisimmerwaar. Striemin wurdt it foarearst hielendal net.

Tiisdeitenacht is de loft nei alle gedachten berûn, mar op guon plakken kin it ek (wat) opklearje. It is hast wynstil. By de kust lâns stiet in matige súdwestewyn. It wurdt 11 graden.

Woansdei skynt de sinne geregeld, mar hoefolle is min te sizzen. Yn ‘e moarntiid is der hast gjin wyn, mar yn ‘e middei stiet der in swakke oant matige súdeastewyn. De temperatuer leit om de 20 graden hinne.

Tongersdei is it noch drûch, mar fan freed ôf giet it waar wer wat mear hinne en wer.

Jan Brinksma