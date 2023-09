Waarpraatsje: Tongersdei sinnich

DE JOUWER – Tiisdeitenacht en woansdei yn ‘e iere moarn foel der flink wat wetter. Tongersdei wurdt in hiel kreaze dei.

Woansdeitenacht klearret it op en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. By hast gjin wyn leit de temperatuer tusken 7 en 11 graden.

Tongersdei skynt de sinne in grut part fan ‘e dei. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns is de sudewyn matich. It wurdt 20 graden.

Fan freed ôf krije wy wer in pear waarme neisimmerdagen.

Jan Brinksma