Waarpraatsje: Oanhâldend waarm

DE JOUWER – It is de hiele wike al fierstente waarm foar de tiid fan it jier en dat bliuwt it noch wol fjouwer dagen. Healwei nije wike wurdt it minder waarm.

Tongersdeitenacht is it helder en by hast gjin wyn wurdt it 15 graden.

Freed skynt de sinne wer de hiele dei. De wyn is swak en komt earst út it súdeasten, mar letter út ferskillende rjochtingen. De temperatuer leit tusken 27 en 30 graden.

Yn it wykein bliuwt it sinnich en hiel waarm.

Jan Brinksma