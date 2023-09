Waarpraatsje: Neisimmer

DE JOUWER – It wie yn it wykein al kreas simmerwaar, mar it sil dize wike noch waarmer wurde mei in (hiel) soad sinne. Koartsein: Neisimmer!

Moandeitenacht is it helder en der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar is de wyn matich út it easten. De temperatuer leit om de 11 graden hinne.

Tiisdei wurdt in strieljende dei en by in swakke oant matige súdeaste- oant eastewyn wurdt it 26 graden.

Woansdei, tongersdei en freed wurdt it noch wat waarmer.

Jan Brinksma